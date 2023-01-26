Форвард «Югры» Шиксатдаров: «Я меломан. Бузова, Меладзе, Rammstein, Linkin Park могут быть в моем плейлисте»

Ильдар Шиксатдаров рассказал о предпочтениях в музыке, кино и литературе.

«В плане музыки я меломан. В моем плейлисте могут быть Бузова, Меладзе, Rammstein, Linkin Park. У меня нет определенной направленности. Если говорить о кино, то люблю детективы и триллеры с неожиданной концовкой.

Из литературы мне нравятся биографии и произведения, основанные на реальных событиях. Пару раз читал что-то по психологии, но, как по мне, там пишут одно и то же, просто разными словами.

Из сериалов люблю документальные вещи. Сразу вспоминается «Последний танец» про Майкла Джордана», – сказал нападающий «Югры».