Форвард «Югры» Шиксатдаров: «Я меломан. Бузова, Меладзе, Rammstein, Linkin Park могут быть в моем плейлисте»

Теги Майкл Джордан КХЛ Югра ВХЛ Ильдар Шиксатдаров книги Linkin Park Ольга Бузова музыка кино Хоккей

Ильдар Шиксатдаров рассказал о предпочтениях в музыке, кино и литературе.

«В плане музыки я меломан. В моем плейлисте могут быть Бузова, Меладзе, Rammstein, Linkin Park. У меня нет определенной направленности. Если говорить о кино, то люблю детективы и триллеры с неожиданной концовкой.

Из литературы мне нравятся биографии и произведения, основанные на реальных событиях. Пару раз читал что-то по психологии, но, как по мне, там пишут одно и то же, просто разными словами.

Из сериалов люблю документальные вещи. Сразу вспоминается «Последний танец» про Майкла Джордана», – сказал нападающий «Югры».

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12 комментариев

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Febanacci-88
Ответ sashkaaa
7 же
А, точно, м - не менялось ведь, значит 7)))
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Вася Васильков
Бузова?))))
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eld_14
Всем интересно
+1
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Лжетрофеич
- Доктор, я феномен, у меня яйца звенят!
- Вы не феномен, Вы мyдoзвон. Следующий!
+3
-1
+2
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забанинныйСевер12
Зря вы ребята, у него вряд-ли есть Бузова в плейлисте, он просто привел пример, а настоящий меломан...ему не важно Бузова или кто, главное поймать свою тему, она петь не может но есть семплы, аранжировки, которые вполне могут нравится людям, мы слушали темы в 90е такие, что если бы нам их перевели вы бы а..уели, и неважно нам было как и о чем там поют, главное было бит, техно, итд, людям из других стран которые не знают кто такая Оля Бузова вполне может зайти какая-нибудь её композиция, они же незнаю что это за дно. Это просто пример контраста предпочтения, человеку может нравится Продиджи и Шаляпин....
+4
0
+4
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акаб акаб, путен краб
Вспоминается творчество Эдика Сурового:

Рысь, Лариса, пулемет, перец, жижа, вертолет,
Полдевятого, фломастер, амперметр, нож, сапог,
Две Марины, муж и мюсли, поле кукурузово,
Вот такие мысли в голове у Бузовой.
+6
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papadok
Разносторонне развитой.
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raspisanie77
Меломан и Арбузова в одном предложении...
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sashkaaa
Ответ Febanacci-88
У него в слове мазохист - 8 ошибок😂😂😂
7 же
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Капитан.
Меломан не выдержит «творчество» Ольги.
+1
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Febanacci-88
У него в слове мазохист - 8 ошибок😂😂😂
+13
0
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Ми Ша
Ну,насчёт Бузовой,это вряд ли ты тогда меломан
+10
0
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