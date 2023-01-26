Форвард «Югры» Шиксатдаров: «Я меломан. Бузова, Меладзе, Rammstein, Linkin Park могут быть в моем плейлисте»
Ильдар Шиксатдаров рассказал о предпочтениях в музыке, кино и литературе.
«В плане музыки я меломан. В моем плейлисте могут быть Бузова, Меладзе, Rammstein, Linkin Park. У меня нет определенной направленности. Если говорить о кино, то люблю детективы и триллеры с неожиданной концовкой.
Из литературы мне нравятся биографии и произведения, основанные на реальных событиях. Пару раз читал что-то по психологии, но, как по мне, там пишут одно и то же, просто разными словами.
Из сериалов люблю документальные вещи. Сразу вспоминается «Последний танец» про Майкла Джордана», – сказал нападающий «Югры».
- Вы не феномен, Вы мyдoзвон. Следующий!
Рысь, Лариса, пулемет, перец, жижа, вертолет,
Полдевятого, фломастер, амперметр, нож, сапог,
Две Марины, муж и мюсли, поле кукурузово,
Вот такие мысли в голове у Бузовой.