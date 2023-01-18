Форвард «Югры» Шиксатдаров: «Между КХЛ, ВХЛ и словацкой лигой нет пропасти, везде жесткая конкуренция»

Ильдар Шиксатдаров считает, что между КХЛ, ВХЛ и чемпионатом Словакии нет пропасти.

– В 39 матчах чемпионата набрали 42 очка (18+24), возглавляете спор лучших в ВХЛ по системе «гол плюс пас». Довольны ходом сезона?

– Доволен тем, что летом принял правильное решение и откликнулся на приглашение генерального менеджера «Югры». Можно было в КХЛ ждать у моря погоды, но « » – лидер ВХЛ, здесь играют в очень качественный хоккей, много доверия. Играю много, нахожусь в тонусе и чувствую, что с каждым матчем прибавляю.

Если говорить о личной статистике, то слежу за ней, но отношусь спокойно. Да, голы и передачи – это паспорт нападающего, но главная задача в хоккее – командная. Поэтому важнее то, что « » уверенно лидирует в чемпионате.

– Ожидали от себя такой результативности, все-таки в КХЛ у вас была репутация форварда нижних звеньев?

– Такая результативность – благодаря партнерам по звену, Егору Степанову и Валерию Полякову, а также всем одноклубникам. На каких-то отрезках у одних лучше идет с передачами, у других – с голами, у третьих – с блокированными бросками, но мы все поддерживаем друг друга. Все поступает в командную копилку.

Если говорить о результативности, то по графику «одно очко за игру» шел и в прошлом сезоне в Словакии – в «Липтовски Микулаш». Надо к такому ритму всегда стремиться.

– Можете сравнить словацкую лигу и ВХЛ?

– Между КХЛ, ВХЛ и словацкой экстралигой нет пропасти, везде жесткая конкуренция. Другое дело, что в Словакии достаточно маленькая и компактная лига, а у нас и команд много, и расстояния огромные.

Особенность ВХЛ – плотность этой лиги. Это чувствуется прежде всего в «Югре». Все соперники – от фаворитов до аутсайдеров – настраиваются на нас по максимуму, все стремятся дать бой лидеру. Едва ли не после каждого матча слышим от тренеров соперников, что они провели против «Югры» один из лучших матчей в сезоне, – сказал нападающий ханты-мансийцев.