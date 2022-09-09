Шиксатдаров о лиге Словакии: «Приятно удивила: отличные скорости, много мастеров. «Слован» и «Зволен» точно не были бы статистами в КХЛ»

Ильдар Шиксатдаров высказался о чемпионате Словакии и о переходе в «Югру».

– Прошлый сезон у меня получился скомканным. Сначала расстались с «Нефтехимиком», потом несколько матчей провел в «Северстали», а вторую половину чемпионата завершал в «Витязе». Из-за пандемии и Олимпиады чемпионат КХЛ завершился раньше сроков, поэтому к весне появилось время сыграть в словацкой лиге.

Летом надеялся подписать контракт в КХЛ, но все варианты не срослись. В этот момент на моего агента вышел генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев. Пару-тройку дней подумал – и принял решение.

– Почему были сомнения?

– Все-таки хотелось остаться в КХЛ. Но – это топ-клуб , а организация здесь уровня КХЛ. Убедился в этом в первые же дни, так что ни о чем не жалею.

– Интерес со стороны КХЛ снизил ваш отъезд в Словакию?

– Нет, не сказал бы. Наоборот, чемпионат Словакии меня приятно удивил, отличные скорости, много мастеров. и «Зволен» точно не были бы статистами в . В «Липтовски Микулаш», мне кажется, удалось себя проявить, шел по графику одно очко за игру.

В общем, время в Словакии точно не потерял. Но сейчас все мысли уже не о прошлом, а о будущем – о России и «Югре», – сказал форвард «Югры».