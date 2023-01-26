Валерий Каменский: «Побить рекорд Гретцки – одно из величайших достижений для Овечкина и нашего хоккея»
Валерий Каменский высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (811 шайб). Впереди только Гретцки (894).
«Побить рекорд Гретцки – одно из величайших достижений для Александра, для нас, нашего хоккея.
У него практически каждый матч новый рекорд по различным показателям. Александр уже довольно долго играет и шел к этому долгое время.
Хочется поздравить его, пожелать дальнейших успехов, и, самое главное, чтобы травмы обходили его стороной, тогда можно претендовать еще на много рекордов», – сказал сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.
Я проспал матч тем утром и проснулся к концу третьего периода, офигев от того, что летим 🇩🇪ии, Гусев, конечно, героически спас Ж Третьяка и Ко.