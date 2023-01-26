Валерий Каменский: «Побить рекорд Гретцки – одно из величайших достижений для Овечкина и нашего хоккея»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (811 шайб). Впереди только Гретцки (894).

«Побить рекорд Гретцки – одно из величайших достижений для Александра, для нас, нашего хоккея.

У него практически каждый матч новый рекорд по различным показателям. Александр уже довольно долго играет и шел к этому долгое время.

Хочется поздравить его, пожелать дальнейших успехов, и, самое главное, чтобы травмы обходили его стороной, тогда можно претендовать еще на много рекордов», – сказал сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

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2 комментария

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Антон Якимцев
Ответ ddt
Величайшее достижение вашего хоккея- чудом отскочить в финале ОИ от сборной великой хоккейной державы Германии. Вся Германия до сих пор понять не может, как они умудрились вам проиграть..
Этот было эпично.
Я проспал матч тем утром и проснулся к концу третьего периода, офигев от того, что летим 🇩🇪ии, Гусев, конечно, героически спас Ж Третьяка и Ко.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ddt
Величайшее достижение вашего хоккея- чудом отскочить в финале ОИ от сборной великой хоккейной державы Германии. Вся Германия до сих пор понять не может, как они умудрились вам проиграть..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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