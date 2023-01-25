Крикунов считает Овечкина таким же великим, как и Гретцки: «Слова Шмурнова могут быть завистью. Пиарят сами себя»

Теги Вашингтон Владимир Крикунов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Шмурнов Хоккей

Владимир Крикунов отреагировал на высказывания Александра Шмурнова про Александра Овечкина.

Ранее бывший комментатор «Матч ТВ» говорил о том, что Уэйн Гретцки останется величайшим игроком в истории хоккея, даже если Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ.

– Овечкину и не нужно ничего доказывать. Он и так великий. Кто-то что-то сказал про него? Пиарят сами себя, вот и все.

– Вы считаете Овечкина таким же великим хоккеистом, как и Гретцки?

– Конечно! Думаю, он один-единственный, кто реально сейчас претендует на этот рекорд по забитым голам. Слова Шмурнова? Это может быть зависть, – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

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7 комментариев

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Andry 72
Как можно по Величию сравнивать этих хоккеистов,кроме как по снайперским качествам везде Грецки лучше
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mahurat
Вразумительно!
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Алексей Челюканов
Слушайте, ну вы хоть расскажите, кто такой этот Шмурнов. Биографию дайте, профайл создайте. А то про него столько же, сколько про Овечкина. "Мы говорим Овечкин, подразумеваем Шмурнов". А я вот, например, даже не знаю кто это.
+4
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+1
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87mores
День Аргентины на Спортсе
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Splin
Каждый велик по своему😬
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Splin
Задолбали уже с этими рекордами...величиями...😄😄😄
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Pirikas
Шмурнов не заслуживает упоминания таких уважаемых людей
+5
-4
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