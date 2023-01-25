Крикунов считает Овечкина таким же великим, как и Гретцки: «Слова Шмурнова могут быть завистью. Пиарят сами себя»

отреагировал на высказывания Александра Шмурнова про .

Ранее бывший комментатор «Матч ТВ» говорил о том, что останется величайшим игроком в истории хоккея, даже если Овечкин побьет его рекорд по голам в .

– Овечкину и не нужно ничего доказывать. Он и так великий. Кто-то что-то сказал про него? Пиарят сами себя, вот и все.

– Вы считаете Овечкина таким же великим хоккеистом, как и Гретцки?

– Конечно! Думаю, он один-единственный, кто реально сейчас претендует на этот рекорд по забитым голам. Слова Шмурнова? Это может быть зависть, – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года