Крикунов считает Овечкина таким же великим, как и Гретцки: «Слова Шмурнова могут быть завистью. Пиарят сами себя»
Владимир Крикунов отреагировал на высказывания Александра Шмурнова про Александра Овечкина.
Ранее бывший комментатор «Матч ТВ» говорил о том, что Уэйн Гретцки останется величайшим игроком в истории хоккея, даже если Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ.
– Овечкину и не нужно ничего доказывать. Он и так великий. Кто-то что-то сказал про него? Пиарят сами себя, вот и все.
– Вы считаете Овечкина таким же великим хоккеистом, как и Гретцки?
– Конечно! Думаю, он один-единственный, кто реально сейчас претендует на этот рекорд по забитым голам. Слова Шмурнова? Это может быть зависть, – сказал бывший главный тренер сборной России.
«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года
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