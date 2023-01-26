Шипачев о своем влиянии на «Ак Барс»: «Виноват только в том, что мое звено плохо играет. Какие-то закулисные вещи не приписывайте мне, пожалуйста»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Шипачев поделился мыслями о своем выступлении за «Ак Барс».

– Почему у вас не шло в начале сезона?

– Не знаю, новый коллектив, дележка игрового времени.

До нашего прихода за команду уже играли ребята, делали это неплохо, у всех было свое игровое время. Когда мы, новые игроки, шли в «Ак Барс», то понимали, что все не будут играть 20 минут.

– Понимали ли?

– Видимо, не так понимали. Если бы все понимали, в том числе и я, тогда бы Знарка, наверное, не уволили, да? Получается так.

– Вы сами не разочаровались в Знарке как в тренере?

– Есть много факторов, о которых сейчас не надо говорить. Летом с вами многое обсудим.

– Насколько Билялетдинов ваш тренер в том смысле, что у него другое понимание хоккея? Вряд ли он вам доверяет настолько, насколько это делали предыдущие тренеры.

– Когда я пришел в «Динамо», мне говорили, что Кудашов не мой тренер. Про Крикунова, что общий язык мы с ним не найдем.

– Считаете, я преувеличиваю ваше влияние на команду?

– Это ваше мнение. Откровенно говоря, я не знаю, на чем оно основано. Можете спросить об этом еще у кого-то в команде.

Вы считаете, что я виноват? Думаю, я виноват только в том, что мое звено плохо играет. И то мы играем не втроем, а впятером. Каждый может внести свой вклад. Не скрою, я должен играть лучше, лучше должна быть реализация моментов. Их и так у нас немного.

Большинство у нас не шло: возможно, часть вины на этом также лежит на мне. Нам давали много времени, мы не могли забить. Какие-то закулисные вещи мне, пожалуйста, не приписывайте.

– Почему начали срываться на журналистов, говорить какие-то странные, нехарактерные для вас фразы в интервью?

– Да я думал, что прикалывается парень, пришел, начал что-то там про набранные очки спрашивать. В перепалке я извинился потом на следующий день, бывает, – сказал нападающий «Ак Барса».

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6 комментариев

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marshal .masha
Ответ ЧакЧак
так и Зарипов мог кататься ...
Только за 10 млн.)
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Dr Gonzo
Ответ barsik94
Шипа опять сник чет, в овере заметно было, еле ноги волочил
При этом то, что у АБ сейчас 4-е большинство в лиге, а за вычетом аномального провала на старте сезона вообще 2 или даже 1, заслуга Шипы велика. В прошлом сезоне с большинством были огромные проблемы. Но в равных составах тройка Шипы пока играет бледно, это да. Возможно стоит поменять вингера(ов).
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Dok.Polet
Понимать это хорошо, а вот когда исправлять ситуацию начнете ? Игры как не было в звене так и нет.
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barsik94
Шипа опять сник чет, в овере заметно было, еле ноги волочил
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ЧакЧак
так и Зарипов мог кататься ...
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ЧакЧак
днарь !
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