Шипачев о своем влиянии на «Ак Барс»: «Виноват только в том, что мое звено плохо играет. Какие-то закулисные вещи не приписывайте мне, пожалуйста»

Вадим Шипачев поделился мыслями о своем выступлении за «Ак Барс».

– Почему у вас не шло в начале сезона?

– Не знаю, новый коллектив, дележка игрового времени.

До нашего прихода за команду уже играли ребята, делали это неплохо, у всех было свое игровое время. Когда мы, новые игроки, шли в «Ак Барс», то понимали, что все не будут играть 20 минут.

– Понимали ли?

– Видимо, не так понимали. Если бы все понимали, в том числе и я, тогда бы Знарка, наверное, не уволили, да? Получается так.

– Вы сами не разочаровались в Знарке как в тренере?

– Есть много факторов, о которых сейчас не надо говорить. Летом с вами многое обсудим.

– Насколько Билялетдинов ваш тренер в том смысле, что у него другое понимание хоккея? Вряд ли он вам доверяет настолько, насколько это делали предыдущие тренеры.

– Когда я пришел в «Динамо», мне говорили, что Кудашов не мой тренер. Про Крикунова, что общий язык мы с ним не найдем.

– Считаете, я преувеличиваю ваше влияние на команду?

– Это ваше мнение. Откровенно говоря, я не знаю, на чем оно основано. Можете спросить об этом еще у кого-то в команде.

Вы считаете, что я виноват? Думаю, я виноват только в том, что мое звено плохо играет. И то мы играем не втроем, а впятером. Каждый может внести свой вклад. Не скрою, я должен играть лучше, лучше должна быть реализация моментов. Их и так у нас немного.

Большинство у нас не шло: возможно, часть вины на этом также лежит на мне. Нам давали много времени, мы не могли забить. Какие-то закулисные вещи мне, пожалуйста, не приписывайте.

– Почему начали срываться на журналистов, говорить какие-то странные, нехарактерные для вас фразы в интервью?

– Да я думал, что прикалывается парень, пришел, начал что-то там про набранные очки спрашивать. В перепалке я извинился потом на следующий день, бывает, – сказал нападающий «Ак Барса».