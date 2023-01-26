Шипачев о Знарке: «Расстроился, когда он уходил. Не знаю, насколько было удачно, что его поменяли, время покажет»

Теги Ак Барс Юрий Бабенко Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Шипачев сообщил, что расстроился, когда Олег Знарок ушел из «Ак Барса».

– Как отнеслись к замене главного тренера?

– На самом деле собрали команду в начале года. Начали плохо – пошли изменения.

Не знаю, насколько это было удачно, что Олега Валерьевича поменяли: покажет только время. Расстроился, когда он уходил.

– Вас называют одним из виновников конфликта в команде, потому что вы сильно влияли на Знарка.

– Мне кажется, это ерунда полная. Как я могу влиять на главного тренера?

– Потому что он остался один, у него не было помощников. А вас он знает хорошо.

– Он знает полкоманды хорошо. И помощников своих знает, и Юрия Бабенко, и Александра Бойкова. Мне кажется, это не соответствует действительности, – сказал форвард «Ак Барса».

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3 комментария

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Огюст
Шипачёв ,нужно было забивать соперникам шайбы , а не кататься вдоль бортов занимаясь балетом и выигрывать ! Глянь на туртаблицу , где вы в ней были при Знарке , по которому слёзы льёшь и где сейчас при Билле ! Увидел разницу ? Подскажу -сейчас Ак -Барс в первой тройке Востока !
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KSA1985
Изначально я и сам верил в Знарка как в тренера. Потом он принял Спартак. Думаю вот она проверка на прочность . Думал сделает из Спартака -подобие Динамо чемпионских лет. А что мы видим!? Либо он физрук и бестолочь эмоцианальная, либо это вклад Витолиньша. В Ак Барса, он не показал своего авторитета, не смог наладить отношения в коллективе, и не построил какой либо рисунок игры. Кто он???
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Руслан Х
Уже показывает.🤷🏻‍♂️
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