Шипачев о Знарке: «Расстроился, когда он уходил. Не знаю, насколько было удачно, что его поменяли, время покажет»
Вадим Шипачев сообщил, что расстроился, когда Олег Знарок ушел из «Ак Барса».
– Как отнеслись к замене главного тренера?
– На самом деле собрали команду в начале года. Начали плохо – пошли изменения.
Не знаю, насколько это было удачно, что Олега Валерьевича поменяли: покажет только время. Расстроился, когда он уходил.
– Вас называют одним из виновников конфликта в команде, потому что вы сильно влияли на Знарка.
– Мне кажется, это ерунда полная. Как я могу влиять на главного тренера?
– Потому что он остался один, у него не было помощников. А вас он знает хорошо.
– Он знает полкоманды хорошо. И помощников своих знает, и Юрия Бабенко, и Александра Бойкова. Мне кажется, это не соответствует действительности, – сказал форвард «Ак Барса».
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