Шипачев о Знарке: «Расстроился, когда он уходил. Не знаю, насколько было удачно, что его поменяли, время покажет»

сообщил, что расстроился, когда ушел из « ».

– Как отнеслись к замене главного тренера?

– На самом деле собрали команду в начале года. Начали плохо – пошли изменения.

Не знаю, насколько это было удачно, что Олега Валерьевича поменяли: покажет только время. Расстроился, когда он уходил.

– Вас называют одним из виновников конфликта в команде, потому что вы сильно влияли на Знарка.

– Мне кажется, это ерунда полная. Как я могу влиять на главного тренера?

– Потому что он остался один, у него не было помощников. А вас он знает хорошо.

– Он знает полкоманды хорошо. И помощников своих знает, и , и Александра Бойкова. Мне кажется, это не соответствует действительности, – сказал форвард «Ак Барса».