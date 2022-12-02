Шипачев – журналисту на вопрос о своей результативности: «Думаешь, я все время буду срать в команду? Давай мне еще какое-нибудь говно закинь»
Вадим Шипачев высказался после матча с «Локомотивом» (3:2).
Форвард «Ак Барса» забил победный гол. В 4 последних играх он набрал 7 (2+5) очков.
– У вас хорошие показатели результативности в последних матчах. С чем связываете такой прогресс в своей игре?
– Я не знаю. Думаешь, я все время буду срать в команду или что? Ты мне так говоришь. Посмотрим, что дальше будет. Давай мне еще какое-нибудь говно закинь.
– Большинство улучшилось у команды. С чем связываете это?
– Я не знаю, – сказал нападающий «Ак Барса».
Знарок о 7 очках Шипачева в 4 последних матчах: «Он должен играть еще лучше»
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