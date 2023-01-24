Владимир Крикунов: «Шипачев – созидающий, он сам строит игру своей тройки. Главное – не мешать, он все сделает»

прокомментировал выступление игроков « » в нынешнем сезоне.

– Казанцы набрали много звездных игроков в этом сезоне, почему у них сначала не получилось вообще ничего? Ужасная статистика, Кагарлицкий вообще пропускал игры – его сажали на лавку…

– Если конкретно по Кагарлицкому, он всегда так начинает сезон. Просто надо знать, что с места в карьер не берет. Он как бы вкатывается. Месяц надо дать человеку, через месяц он начнет играть, и догонит всех, кто вперед ушел.

, возможно, не знал этого, и начал его сажать. Из любого хорошего игрока можно сделать плохого. Из плохого сделать хорошего – это уже сложнее.

Когда они набрали такой состав, все думали – и я в том числе – что сейчас они пойдут. Правда, я думал, они еще Яшкина возьмут. Тогда вообще проблем бы там не было.

Я, когда посмотрел состав, подумал, что надо Петрова к ним поставить – и это звено будет играть. А там ротация пошла: то поставят, то Радулова, то Воронкова пробовали. Вадим Шипачев – созидающий, он сам строит игру своей тройки. Самое главное – не надо им мешать, он сам сделает все, и они будут играть, – сказал заслуженный тренер России.