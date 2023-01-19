Вице-президент КХЛ об интересе к лиге: «Рождаются новые противостояния – «Ак Барс» против «Автомобилиста». Скоро начнется погоня Шипачева за Мозякиным по очкам»

Вице-президент КХЛ ответил на вопрос о том, как повысить зрительский интерес к лиге.

– Как лига может повысить зрительский интерес к первенству с учетом того, что многие российские топы играют в НХЛ? Есть ли потенциал для внутреннего противостояния: Овечкин – Кросби, Месси – Роналду?

– Противостояния Овечкин – Кросби, Месси – Роналду – уникальны для мирового спорта. Для того чтобы они появились, должно совпасть сразу несколько факторов, например, два игрока невероятного таланта должны примерно в одно время появиться в вашем виде спорта, они должны быть антагонистами, быть разными и привлекательными для разных групп болельщиков.

Игроки – это не такой постоянный актив, как тренеры или команды. В каждом сезоне есть локальные противостояния снайперов, бомбардиров, новичков.

В прошлом сезоне была дуэль новичков между и Дмитрием Рашевским, но, чтобы их противостояние вышло на другой уровень, оно должно обрасти историей.

Необходимо развивать именно клубные противостояния, чтобы любая встреча двух команд имела свою историю, интриги. Речь идет про дерби или, как в английском языке они называются, rivalries.

Мы видим, как « » и « » развивают бренд «Зеленого дерби». Это одни из самых эмоциональных и ярких матчей во всем сезоне КХЛ.

В этом году мы увидели, что рождаются новые дерби, или противостояния, например, « » – « ». Все их четыре игры в этом сезоне были нервными, эмоциональными, событийными. И их гипотетическая встреча в плей-офф добавит искры и, возможно, даст еще одно яркое противостояние.

Если говорить про личности, то были ли в футболе или хоккее до этого такие противостояния игроков? Из других видов спорта выделяется теннис, где долгое время было противостояние Рафаэль Надаль – Роджер Федерер, а потом к ним вклинился Новак Джокович. Но теннис – это индивидуальный вид спорта.

В командных видах спорта идет тренд на противостояния – действующая звезда против вечных рекордов.

В НХЛ все следят за погоней Овечкина к рекорду Гретцки по голам, а у нас в ближайшее время начнется погоня за по очкам в КХЛ, – сказал Сергей Доброхвалов.

Мозякин набрал 756 очков в регулярных чемпионата КХЛ. У Шипачева – 738 баллов.

С учетом регулярки и плей-офф Мозякин набрал 928 очков, Шипачев – 851 балл.