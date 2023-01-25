«Метеор Лифт» выкупил права на образ хоккеиста из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Это бывшее подразделение производителя лифтов Otis, ушедшего из России

Компания «Метеор Лифт» выкупила права на образ хоккеиста из советского мультфильма.

Один из игроков команды «Метеор» из знаменитого цикла советских мультфильмов, в который входит в том числе и лента «Шайбу! Шайбу!», станет талисманом компании «Метеор Лифт» (бывшее российское подразделение международной компании Otis Worldwide Corporation).

В марте Otis Worldwide Corporation приостановила инвестиции в российский бизнес и прием заказов из нашей страны. В июле материнская компания сообщила о продаже активов в России.

Права на использование образа выкупили у «Союзмультфильма», сумма сделки не раскрывается, но она была «очень значительной», рассказала РБК заместитель генерального директора S8 Capital Екатерина Тутон (с июля 2022 года бывшее подразделение Otis входит в многопрофильный холдинг S8 Capital).

«Нам показалось интересным и совпадение названия команды «Метеор» как символа скорости, и неоднозначный характер персонажа, наделенного не только положительными чертами.

Такие мемы лучше запоминаются и находят эмоциональный отклик у людей», – сказал директор по стратегическому маркетингу «Метеор Лифт» Денис Дрягин.

Мультфильмы про хоккейную команду «Метеор» были созданы режиссером Борисом Дежкиным в 1963-1981 годах, и с тех пор их регулярно показывают по телевизору. Ленты удостаивались наград на различных фестивалях спортивного кино.