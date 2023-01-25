Фильм экс-хоккеиста Арбугаева «Выход» номинирован на «Оскар»: «Это казалось детской мечтой, словно выиграть Кубок Стэнли»

Теги Кубок Стэнли НХЛ КХЛ ВХЛ Хоккей

Фильм бывшего хоккеиста получил номинацию на «Оскар».

Документальный фильм «Выход» Максима Арбугаева и его сестры Евгении вошел в шорт-лист, став одним из основных претендентов на победу.

«Я посвятил 15 лет профессиональному хоккею, пока не открыл в себе любовь к кинопроизводству. Тогда «Оскар» казался всего лишь детской мечтой, словно выиграть Кубок Стэнли для хоккеиста.

Я не задумывался всерьез об этом. Казалось, что это что-то за гранью реального. Но сейчас я безумно счастлив, что все так сложилось. Я до сих пор не могу поверить, что мы стали номинантами на «Оскар».

Своим фильмом мы хотели донести до людей, как важно задумываться над проблемой изменения климата и глобального потепления. Наша природа очень хрупка, и от этого страдают многие животные, обитающие в Арктике», – сказал 32-летний Арбугаев.

В сезоне-2009/10 Арбугаев, выступающий на позиции нападающего, сыграл 34 матча в Высшей лиге за «Оренбург» и набрал 10 (7+3) очков.

9 комментариев

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Nikolay_exp
Сейчас ротан как всегда при мажется, скажет вона какие таланты кахаэль растит - не то что играют, Оскары берут и это конечно же достижение КХЛ и ротана лично
+1
-1
0
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Aleksandr
Вот здесь надо 1000 комментариев - какая документалка крутая!!! Уже оставили после себя такое произведение уже Арбугаев и его сестра, уважение 👏👏👏
+3
0
+3
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Ренат Нургалиев
Ответ Gord Lane
https://www.youtube.com/watch?v=8mKBZ9dy5fQ&t=46s Cмотрим и получаем удовольствие. Оператор топ
Снято мощно
+1
0
+1
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Ренат Нургалиев
Ответ radio_weiss
https://www.newyorker.com/video/watch/the-new-yorker-documentary-haulout
Нашёл, посмотрел, спасибо.
Жесть, конечно, столько трупов
0
0
0
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radio_weiss
Ответ Ренат Нургалиев
Где смотрел?
https://www.newyorker.com/video/watch/the-new-yorker-documentary-haulout
+5
-1
+4
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Ренат Нургалиев
Ответ radio_weiss
Я вчера посмотрел, потрясающе. Всего 25 минут, очень рекомендую.
Где смотрел?
+1
-1
0
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Fandorin Erast
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
0
-6
-6
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Gord Lane
https://www.youtube.com/watch?v=8mKBZ9dy5fQ&t=46s

Cмотрим и получаем удовольствие. Оператор топ
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
radio_weiss
Я вчера посмотрел, потрясающе. Всего 25 минут, очень рекомендую.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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