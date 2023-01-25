Фильм экс-хоккеиста Арбугаева «Выход» номинирован на «Оскар»: «Это казалось детской мечтой, словно выиграть Кубок Стэнли»

Фильм бывшего хоккеиста получил номинацию на «Оскар».

Документальный фильм «Выход» Максима Арбугаева и его сестры Евгении вошел в шорт-лист, став одним из основных претендентов на победу.

«Я посвятил 15 лет профессиональному хоккею, пока не открыл в себе любовь к кинопроизводству. Тогда «Оскар» казался всего лишь детской мечтой, словно выиграть Кубок Стэнли для хоккеиста.

Я не задумывался всерьез об этом. Казалось, что это что-то за гранью реального. Но сейчас я безумно счастлив, что все так сложилось. Я до сих пор не могу поверить, что мы стали номинантами на «Оскар».

Своим фильмом мы хотели донести до людей, как важно задумываться над проблемой изменения климата и глобального потепления. Наша природа очень хрупка, и от этого страдают многие животные, обитающие в Арктике», – сказал 32-летний Арбугаев.

В сезоне-2009/10 Арбугаев, выступающий на позиции нападающего, сыграл 34 матча в Высшей лиге за «Оренбург» и набрал 10 (7+3) очков.