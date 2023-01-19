Торторелла снова поддержал Проворова: «Иван не сделал ничего плохого. Если вы не согласны с ним, это не значит, что он сделал что-то неправильно»

вновь встал на сторону .

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой, однако в самом матче хоккеист принял участие, проведя на льду больше 22 минут.

После игры Проворов объяснил свой поступок так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

В своем первом комментарии по этой ситуации Торторелла не стал осуждать игрока: «За что я уважаю Прови: он всегда верен себе. Вот что мы об этом думаем».

«Прови не сделал ничего плохого. Если вы не согласны с его решением, это не означает, что он сделал что-то неправильно.

Почему я не должен был дать ему сыграть? Из-за решения, которое он принял в силу своих убеждений и религии?» – сказал главный тренер «Флайерс».

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