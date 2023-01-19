Торторелла снова поддержал Проворова: «Иван не сделал ничего плохого. Если вы не согласны с ним, это не значит, что он сделал что-то неправильно»

Теги Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Иван Проворов Хоккей

Джон Торторелла вновь встал на сторону Ивана Проворова.

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой, однако в самом матче хоккеист принял участие, проведя на льду больше 22 минут.

После игры Проворов объяснил свой поступок так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

В своем первом комментарии по этой ситуации Торторелла не стал осуждать игрока: «За что я уважаю Прови: он всегда верен себе. Вот что мы об этом думаем».

«Прови не сделал ничего плохого. Если вы не согласны с его решением, это не означает, что он сделал что-то неправильно.

Почему я не должен был дать ему сыграть? Из-за решения, которое он принял в силу своих убеждений и религии?» – сказал главный тренер «Флайерс».

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17 комментариев

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Lol Ko
Ответ igor nn
Терюшкову сразу наваляют..Милонов сначала постреляет нескольких(он ведь теперь артиллерист) но потом под напором противника. безоговорочно капитулирует)
Пффф ЛГБТ-активисты только на словах боевые, ну или акции какие-то лепить. А на деле в разборках - что-то сомневаюсь. Но да, любопытно ))
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Иван_Флягин
Всё норм. Расходимся.
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Омоновец
Ответ Maturmalai
Это тот самый Торторелла, который пару-тройку лет назад пригрозил отстранить от игр любого члена команды, который посмеет не встать на гимн в знак протеста против притеснения чернокожих? Один лицемер покрывает другого, как мило!
ты думай что пишешь! сравнил гимн и поддержку заднеприводных
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Garrincha_the best
Торту - респект!
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Delirium_Tremens
Ответ Silky Mitts
Погодите, но местные эксперты по Америке нам уже объяснили, что Проворова отменят за самостоятельную позицию, а тут вроде как и лига поддержала и тренер тоже. Да и на просторах интернета уже позабыли - на r/hockey ни одного нового поста о Проворове за последние 24 часа, зато на спортсе каждый депутат отметился со своим мнением.
А чем ещё заняться депутатам? Других проблем в стране нет.
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Самый адовый Крикун
Самое забавное, что в Америке таких как Тортс и Ваня - просто подавляющее большинство, но СМИ, интернет и прочие средства передачи информации захвачены либерастнëй с повесточкой. Вот и создаётся мнение, что в Америке, мол, все повернутые на нетрадиционных отношениях.
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Омоновец
Ответ Контрольный выстрел
Ваще конечно трэш. Я всегда говорил и не только я, либерализм это фашизм 21 века.
это не имеет никакого отношения к либерализму, это называется либерастией
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igor nn
Ответ Vy_Ao
Надо создать батальон из отборных депутатов, во главе которого встанут Милонов с Терюшковым, и схлестнуть их в какой-нибудь куче мале с такими же отпетыми американскими лгбт-активистами, которые хейтят Проворова, да и вообще всё, что не соотносится с их мнением. Вот это будет шоу на столетия.
Терюшкову сразу наваляют..Милонов сначала постреляет нескольких(он ведь теперь артиллерист) но потом под напором противника. безоговорочно капитулирует)
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Контрольный выстрел
Ваще конечно трэш. Я всегда говорил и не только я, либерализм это фашизм 21 века.
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Василий Птичкин
Единственная проблема, которая у американских фанатов хоккея сейчас есть - футболки с Проворовым закончились. Я не шучу. В соцсетях вовсю угарают над итогом вброса и попытки отменить хоккеиста.

Не стоило за общественное мнение выдавать истерику ряда журналистов и профессиональных активистов, зарабатывающих на скандалах деньги. Люди свое слово сказали.
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37old
Толпа распинает несогласного, какое диковинное событие. Никогда такого не было и вот опять(с)
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papadok
Я так понимаю, Торторелла это тренер :) Ему ж не шашечки, ему ехать. Ему пофиг, на какой стороне тюбетейка, ему результат игры нужен. А тут чокнутые борцы за чьи-то права работать мешают.
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Vy_Ao
Ответ Silky Mitts
Погодите, но местные эксперты по Америке нам уже объяснили, что Проворова отменят за самостоятельную позицию, а тут вроде как и лига поддержала и тренер тоже. Да и на просторах интернета уже позабыли - на r/hockey ни одного нового поста о Проворове за последние 24 часа, зато на спортсе каждый депутат отметился со своим мнением.
Надо создать батальон из отборных депутатов, во главе которого встанут Милонов с Терюшковым, и схлестнуть их в какой-нибудь куче мале с такими же отпетыми американскими лгбт-активистами, которые хейтят Проворова, да и вообще всё, что не соотносится с их мнением. Вот это будет шоу на столетия.
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Rjcnbr
Ответ Maturmalai
Это тот самый Торторелла, который пару-тройку лет назад пригрозил отстранить от игр любого члена команды, который посмеет не встать на гимн в знак протеста против притеснения чернокожих? Один лицемер покрывает другого, как мило!
Захотел встал на колено, захотел стоишь. Захотел носишь лгбт форму, захотел не носишь. Никто никаких законов не нарушал и никаких преференций с этого не получал. Единтсвенный пострадавший здесь только Проворов, который с нынешней формой и ближайшим возможным переходом сократил список команд для обмена. Вам чего нужно то по итогу? Торт, кстати, быстро поменял позицию по поводу книинга
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Silky Mitts
Погодите, но местные эксперты по Америке нам уже объяснили, что Проворова отменят за самостоятельную позицию, а тут вроде как и лига поддержала и тренер тоже. Да и на просторах интернета уже позабыли - на r/hockey ни одного нового поста о Проворове за последние 24 часа, зато на спортсе каждый депутат отметился со своим мнением.
+11
-8
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Maturmalai
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-10
-10
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corazón blanco
Тортс - красавец, всегда защищает своих игроков и не боится выражать мнение, которое далеко не всем будет по душе.
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