Шмурнов о словах Жамнова: «Овечкин в хоккее не величайшая фигура. Это не значит, что я его не уважаю. Меня раздражает размусоливание его рекорда»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Алексей Жамнов Александр Овечкин НХЛ Александр Шмурнов Хоккей

Александр Шмурнов заявил, что Александр Овечкин – не величайшая фигура в хоккее.

Комментатор отреагировал на слова главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова в свой адрес.

«Скорее всего, многие слова Жамнова выдернуты из контекста. Как я могу завидовать Овечкину? У меня другая профессия. Я могу завидовать, например, Пэту Фоли, который 40 лет комментировал матчи «Чикаго Блэкхокс». Который был и остается великим комментатором, хоть уже и закончил карьеру.

Могу завидовать писателям, журналистам, но я никогда не завидовал спортсменам. Вот это и есть глупость настоящая.

Что касается спорта и труда, хотел бы высказаться по этому поводу. Ни разу ни в каком своем интервью я не говорил, что Овечкин не проливает пот или не прикладывает труда. Более того, после своего поста я в каждом комментарии подчеркиваю, что мое отношение к Овечкину – глубочайшее уважение к его карьере и преклонение перед тем, что он делает и будет делать.

Я говорил о том, что отношение к рекордам Овечкина меня раздражает больше всего. И к размусоливанию этого рекорда как главнейшего в истории. Он не главнейший в истории. Это обычное достижение спортсмена.

И в хоккее Овечкин не величайшая фигура совсем. Величайшие там другие. Это не значит, что я его не уважаю. Он стоит для меня в десятке. Мне не нравится, что российская публика из-за того, что Овечкин – россиянин, начинает превозносить его туда, где он не находится. А сказанное мной, что Овечкина не переношу, относилось не к спорту, не к труду», – сказал бывший комментатор «Матч ТВ».

Жамнов о критике Овечкина: «Шмурнов – человек небольшого ума. Все, что он написал, – тупая зависть»

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114 комментариев

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Valery McCane
Ответ Dmitry Kochnev
Так они, собственно, все такие. Дудь из этой же категории
Даже Пивоваров до 24.02 сотрудничал с федеральными СМИ, фильмы снимал, антисоветчину заказную (любимая его тема, тут они с властью нашли друг друга). В первом сезоне Спящих неплохо показано.
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mas76
После рекорда Овечкина будут помнить всегда а шмуреова пару его родственников отсилы и то вопрос
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Александр Невский
Ответ ogent
А ты уже смотрю выпил торена?
Я знаю какой у тебя диагноз и давай быстренько в аптеку пациент .
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smol44
Это его у нас ещё не размусоливают... вот в США и Канаде представляю как этот рекорд размусоливают... и какие деньги на этом зарабатывают... кто бы что не говорил в США все решают деньги- никакой морали... были бы наши игроки там средненькие или их было бы просто очень мало - выперли бы сразу в феврале прошлого года .... а тут пусть хоть сатане кланяться - нужны , так как деньги на них зарабатывают
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Серый
Ответ Super Bock
Не переносит Овечкина из-за Путин Тим,созданного в 2017 году, это мы поняли, но сам камертон не мог бы объяснить, почему он продолжал работать на путинском Матч ТВ до марта 2022, получать зарплату и кататься по заграничным командировкам ?
Ну что вы. Его 11 лет тошнило от того, чем он занимается.
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Stucker
Ответ Super Bock
Не переносит Овечкина из-за Путин Тим,созданного в 2017 году, это мы поняли, но сам камертон не мог бы объяснить, почему он продолжал работать на путинском Матч ТВ до марта 2022, получать зарплату и кататься по заграничным командировкам ?
А может все не совсем так по расставленному акценту? Возможно, ненавидит в первую очередь из-за того, что Саша после марта ничего против не сказал со своим "это мой президент"? Есть же какая-то грань, которую нельзя переступать. Вот в феврале 2022 для многих грань была перейдена, вот Шмурнов и уехал, как и многие другие. Не защищаю никого, если что. Мне Шмурнов как телекомментатор всегда был, мягко говоря, малоприятен. Вы ещё предъявите всем несогласным, чего они в 2005 не уехали, например. Никто ж не думал, что до такого ада дойдет
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ogent
Ответ Александр Невский
Выпейте таблетку Тарен . Будет война взаимные ракетные удары по России через три месяца .
А ты уже смотрю выпил торена?
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Stucker
Ответ Andry 72
А сколько в твоём понимании Величайших в истории Хоккея?
По количеству амплуа, например.
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Andry 72
Ответ Stucker
Можно не любить Овечкина сколько угодно, но он абсолютно точно один из величайших в истории. А по ремеслу заколачивать шайбы, возможно, лучший. Тут Шмурнов неправ, но это его мнение, почему нет
А сколько в твоём понимании Величайших в истории Хоккея?
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Кирилл Мефодий
Ответ Splin
Нияерта он там не успевал. По повтор увидно. Отставал на несколько метров, с чего он успел бы. Да при адекватном судействе этой 3ей игры и не было бы.
Ладно, мой юный друг. Ты так и не понял, что явные зацепы игрока клюшкой, после которого он падает, наказываются удалением ВСЕГДА. Успевал он или нет, это уже вопрос вторичный. В таких случаях удаляют ВСЕГДА. Если ты этого не понимаешь, то объяснять тебе азбучные истины хоккея мне недосуг, потому до свидания.
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Splin
Ответ Кирилл Мефодий
И что? Хмылев разве судейский эксперт? То, что ты якобы знаешь эти игры наизусть, не добавляют тебе ни капли знания правил хоккея. Запомни, даже если бы на Быкове сфолили где-то вдали от игрового эпизода, этот фол должен был наказываться. А тут нарушение было в центре площадки прямо на глазах у судьи. К тому же, Быков был на скорости в паре метров от Лемье, который забил гол. И теоретически и практически он успевал бы накрыть Лемье. Это очевиднейшее нарушение, и удаление канадца. Разве не так? Хоть раз попытайся ответить самому себе честно. Это нарушение или нет?
Нияерта он там не успевал. По повтор увидно. Отставал на несколько метров, с чего он успел бы. Да при адекватном судействе этой 3ей игры и не было бы.
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Splin
Ответ Кирилл Мефодий
И что? Хмылев разве судейский эксперт? То, что ты якобы знаешь эти игры наизусть, не добавляют тебе ни капли знания правил хоккея. Запомни, даже если бы на Быкове сфолили где-то вдали от игрового эпизода, этот фол должен был наказываться. А тут нарушение было в центре площадки прямо на глазах у судьи. К тому же, Быков был на скорости в паре метров от Лемье, который забил гол. И теоретически и практически он успевал бы накрыть Лемье. Это очевиднейшее нарушение, и удаление канадца. Разве не так? Хоть раз попытайся ответить самому себе честно. Это нарушение или нет?
По мне нет. Эпизод коих было в игре досиаточно. Если так пр вязфваться к судейству, то ошибок в пользу СССР тоже более чем хватало. Тут прицепились ибо в конце игры.
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Алексей Ильин
Ответ Super Bock
Не переносит Овечкина из-за Путин Тим,созданного в 2017 году, это мы поняли, но сам камертон не мог бы объяснить, почему он продолжал работать на путинском Матч ТВ до марта 2022, получать зарплату и кататься по заграничным командировкам ?
А это, детектив, правильный вопрос
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Кирилл Мефодий
Ответ Splin
Я наизусть эти игры знаю. Вообще то он участник турнира
И что? Хмылев разве судейский эксперт? То, что ты якобы знаешь эти игры наизусть, не добавляют тебе ни капли знания правил хоккея. Запомни, даже если бы на Быкове сфолили где-то вдали от игрового эпизода, этот фол должен был наказываться. А тут нарушение было в центре площадки прямо на глазах у судьи. К тому же, Быков был на скорости в паре метров от Лемье, который забил гол. И теоретически и практически он успевал бы накрыть Лемье. Это очевиднейшее нарушение, и удаление канадца. Разве не так? Хоть раз попытайся ответить самому себе честно. Это нарушение или нет?
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Splin
Ответ Кирилл Мефодий
У Фетисова ОГРОМНАЯ харизма лидера. Все, кто его видел в игре, считают именно так. Вам сколько лет, юноша?
Досиаточно чтоб видеть, нет там никакой Харизмы. Харизма Это, к примеру, Мессье. Ну смешно сравнивать Мессте и Фетисова по Харизме.
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Splin
Ответ Кирилл Мефодий
Объясняю доступно. Для величия нужны три составляющих - статистика, харизма и титулы. Если из этих составляющих нет хотя бы одного - спортсмен уже не великий. У Майкла и Леброна есть все 3 составляющих величия, потому они великие. Кто из них лучше - вопрос спорный. А вот у Гретцки международных титулов явно не хватает - потому уж точно величайшим он считаться не может.
3 Кубка Канадыу человека. Как можно из сравнивать с ОИ тех лет, турнира уровня двора
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Splin
Ответ Кирилл Мефодий
У Фетисова ОГРОМНАЯ харизма лидера. Все, кто его видел в игре, считают именно так. Вам сколько лет, юноша?
Чтож он при такой харизме довольно средне выглядел в НХЛ?
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Splin
Ответ Кирилл Мефодий
Ты сам то пересмотри, и сделай свой вывод. И кто такой Хмылев?
Я наизусть эти игры знаю. Вообще то он участник турнира
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Марсель Объелся
У Шмурнова биполярочка?
У него размусоливание этого рекорда),!!!!! Саша второй!, по голам в лучшей лиге мира и всё впереди ещё, а он размусоливает, тьфу на него, какая же жаба
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Кирилл Мефодий
Ответ Splin
Какая харизма у Фетисова? Не смешите.
У Фетисова ОГРОМНАЯ харизма лидера. Все, кто его видел в игре, считают именно так. Вам сколько лет, юноша?
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Splin
Ответ Кирилл Мефодий
Объясняю доступно. Для величия нужны три составляющих - статистика, харизма и титулы. Если из этих составляющих нет хотя бы одного - спортсмен уже не великий. У Майкла и Леброна есть все 3 составляющих величия, потому они великие. Кто из них лучше - вопрос спорный. А вот у Гретцки международных титулов явно не хватает - потому уж точно величайшим он считаться не может.
Ну и ФФетисовпроле ает тогда полностью. Харищма явео мимо. ОИ никогда не выигрывал при сильнейших. ЧМ это не показатель
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Кирилл Мефодий
Ответ Splin
50 на 50. Тотт же Хмылев не считает что было нарушение. Да и не вляил там Быков уже ни на что, а такре щацепы, в норме вещей в то время
Ты сам то пересмотри, и сделай свой вывод. И кто такой Хмылев?
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Splin
Ответ Кирилл Мефодий
Объясняю доступно. Для величия нужны три составляющих - статистика, харизма и титулы. Если из этих составляющих нет хотя бы одного - спортсмен уже не великий. У Майкла и Леброна есть все 3 составляющих величия, потому они великие. Кто из них лучше - вопрос спорный. А вот у Гретцки международных титулов явно не хватает - потому уж точно величайшим он считаться не может.
Какая харизма у Фетисова? Не смешите.
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Splin
Ответ Кирилл Мефодий
Объясняю доступно. Для величия нужны три составляющих - статистика, харизма и титулы. Если из этих составляющих нет хотя бы одного - спортсмен уже не великий. У Майкла и Леброна есть все 3 составляющих величия, потому они великие. Кто из них лучше - вопрос спорный. А вот у Гретцки международных титулов явно не хватает - потому уж точно величайшим он считаться не может.
Ну тогда Месси точно мимо-Харизмы ноль.
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Кирилл Мефодий
Ответ Splin
Тогда почему величайшим , в баскете, считают Майкла? Ну некотррые Леброна? Если все уперлось в титулы
Объясняю доступно. Для величия нужны три составляющих - статистика, харизма и титулы. Если из этих составляющих нет хотя бы одного - спортсмен уже не великий. У Майкла и Леброна есть все 3 составляющих величия, потому они великие. Кто из них лучше - вопрос спорный. А вот у Гретцки международных титулов явно не хватает - потому уж точно величайшим он считаться не может.
0
0
0
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