Шмурнов о словах Жамнова: «Овечкин в хоккее не величайшая фигура. Это не значит, что я его не уважаю. Меня раздражает размусоливание его рекорда»

Александр Шмурнов заявил, что Александр Овечкин – не величайшая фигура в хоккее.

Комментатор отреагировал на слова главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова в свой адрес.

«Скорее всего, многие слова Жамнова выдернуты из контекста. Как я могу завидовать Овечкину? У меня другая профессия. Я могу завидовать, например, Пэту Фоли, который 40 лет комментировал матчи «Чикаго Блэкхокс». Который был и остается великим комментатором, хоть уже и закончил карьеру.

Могу завидовать писателям, журналистам, но я никогда не завидовал спортсменам. Вот это и есть глупость настоящая.

Что касается спорта и труда, хотел бы высказаться по этому поводу. Ни разу ни в каком своем интервью я не говорил, что Овечкин не проливает пот или не прикладывает труда. Более того, после своего поста я в каждом комментарии подчеркиваю, что мое отношение к Овечкину – глубочайшее уважение к его карьере и преклонение перед тем, что он делает и будет делать.

Я говорил о том, что отношение к рекордам Овечкина меня раздражает больше всего. И к размусоливанию этого рекорда как главнейшего в истории. Он не главнейший в истории. Это обычное достижение спортсмена.

И в хоккее Овечкин не величайшая фигура совсем. Величайшие там другие. Это не значит, что я его не уважаю. Он стоит для меня в десятке. Мне не нравится, что российская публика из-за того, что Овечкин – россиянин, начинает превозносить его туда, где он не находится. А сказанное мной, что Овечкина не переношу, относилось не к спорту, не к труду», – сказал бывший комментатор «Матч ТВ».

Жамнов о критике Овечкина: «Шмурнов – человек небольшого ума. Все, что он написал, – тупая зависть»