Жамнов о критике Овечкина: «Шмурнов – человек небольшого ума. Все, что он написал, – тупая зависть»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Алексей Жамнов Александр Овечкин НХЛ Александр Шмурнов Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов отреагировал на критику Александра Шмурнова в адрес Александра Овечкина.

«На хейт в свою сторону Александр внимания не обращает никакого. Он всегда был. Если на этом зациклиться, можно вообще перестать играть в хоккей.

Александра Шмурнова назову человеком небольшого ума. Просто это чистая зависть.

Все результаты Овечкина – его пот и труд. Журналист за него это не делает, диванный человек. Все, что он написал, – зависть, добавлю даже, что она тупая», – сказал главный тренер сборной России по хоккею.

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

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48 комментариев

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жирный кот
по-своему шмурнов прав. он и не спорит, что овечкин большой спортсмен, выдающийся атлет, одно из лиц своего поколения в хоккее. НО. ставить его на одну доску с величайшими игроками только из «патриотических» соображений- просто смешно. он снайпер, типа бретта халла, который избежал травм в течение карьеры, что позволило забить так много. он важнейший винтик системы, но не системаобразующий игрок, типа кросби, мака или даже малкина. игра в сборной это подтвержает, там он не был способен ни на что вне системы. да и человек сомнительных качеств, раз топит за пукинтим из вашингтона.
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RWMen
Ответ Ковид 07.10.52
Приказали холопу, по Пугачевой выступить в защиту прикремлевского приспособленца...
Ну что вы такое несете, а?)
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RWMen
Ответ Валерий Охотин
А Шмурнов Хто? Спартаковская прокладка ?
Не приплетай Спартак к этому клоуну
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RWMen
Ответ Vitaly Chunihin
Что, что, а ума у Шмурнова явно больше, чем у Жамнова.
не что-что ума, а чего-чего нужно писать, Виталь!
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Alex Pron
Не от большого ума такое сказано, рабское мышление, ведь проще примазаться к достижениям других, и поносить тех кто не согласен с твоим мнением, прям как шакал из мультфильма.
Хоть потом облейся и усрись, ценить это никто не обязан, результаты щелкунчика это труд всей команды, а своими высерами вы обесцениваете заслуги великих, кто действительно сам трудился и достиг таких результатов.
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RWMen
Ответ valderoma
Не понял, .при чём здесь зависть. Шмурнов, что ли спортсмен, чтобы завидовать Ови?🤔
Зависть его популярности и успехам, бывает же такое?
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RWMen
Ответ Квебек
Было бы здорово если бы прежде чем высказываться умный Жамнов читал или хотя бы смотрел первоисточник.
С чего ты взял, что он не читал "первоисточник"? Первоисточник это что, гневная желчь шмурного?
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#nikon
Ответ Гусейн Магомедрасулов
По мне он обычный флюгер, который вместо работы над собой, пытается занизить заслуги других. А Ввп, Сво лишь самый лёгкий способ оправдать свою нелепость. Не верится в идейность Шмурнова.
Нет, он идейный. Путин разрушил светлое будущее, которое Шмурнов нарисовал в своей голове. Разве он может такое простить? Это исключено. Он даже из России уехал, настолько всё у него серьёзно.
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АГОШКИН Алексей
Ответ Egobrain junior
во-первых, Шмурнов в своем ремесле на световые годы отстает по значимости от Овечкина - в его а во-вторых, Овечкина, несмотря на его провластную позицию, за океаном любят и ценят. а Шмурнов ни там никому не нужен, ни, теперь уже, здесь вот и зависть
А Овечкин,поддерживает деда и продолжает играть в стране которая против России.оон самый первый предатель,должен был сказать если вы против России я уезжаю,а он играет.
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Александр Василич
Ответ ХЫЫЫ
Одна левая нога Шмурнова больше, чем вся карьера Овечкина и Жамнова.
ахахахахахахахахаахх вы серьезно??
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Vitaly Chunihin
Что, что, а ума у Шмурнова явно больше, чем у Жамнова.
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Джесси Пинкман
Ответ VictorVallecano
Мешать слушать группу Любэ должны совсем другие причины.
Например?
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VictorVallecano
Ответ Джесси Пинкман
По моему это дурость большая, не поддерживаю то что сейчас происходит, но это не мешает мне слушать группу любэ, например.
Мешать слушать группу Любэ должны совсем другие причины.
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Леонид Лобанов
А чего этого Шмурнова обсуждают? Он что авторитет какой то? Журналистик который был на слуху потому что какой-то менеджер НТВ плюс выбрал его комментатором, а сейчас пусть комментирует спорт в той стране в которую сбежал
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Валерий Охотин
Ответ Угловой буллит
Жамнов сам кто такой ? Подстилка Майкла Оливера ..
А Шмурнов Хто? Спартаковская прокладка ?
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Честный контроль
Человек небольшого ума, полностью согласен. Но еще стоит проверить кто этому человеку небольшого ума помог защитить диссертацию. Прям ну очень интересно.
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Угловой буллит
Жамнов сам кто такой ? Подстилка Майкла Оливера ..
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Великий Кукурузо
Барэнин печень чистил неделю, без современной фармы в пивной лиге бы бегал😬
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Scorpic
Ответ 2882
Шмурнов как бы Овечкина тоже не знает.
А он его оскорблял? Высказывать своё мнение это нормально, тем более когда оно обоснованно.
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Ковид 07.10.52
Ответ Квебек
Было бы здорово если бы прежде чем высказываться умный Жамнов читал или хотя бы смотрел первоисточник.
Приказали холопу, по Пугачевой выступить в защиту прикремлевского приспособленца...
+2
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Ответ valderoma
Не понял, .при чём здесь зависть. Шмурнов, что ли спортсмен, чтобы завидовать Ови?🤔
Да потому что Жама сам не очень далекого ума парень)
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Квебек
Было бы здорово если бы прежде чем высказываться умный Жамнов читал или хотя бы смотрел первоисточник.
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ #nikon
У Шмурнова не зависть, а ненависть. Потому что дело не в спорте, а в политике. А политика - сфера гораздо более жестокая. Шмурнов ненавидит ВВП, режим, СВО и т.д. и попутно ненавидит Овечкина, как спортсмена, поддержавшего президента страны. Если бы Овечкин был навальнистом, Шмурнов облизывал бы его тщательней, чем ощенившаяся cyка своих щенков. И пел бы совсем другие песни про таланты Александра Овечкина и его рекорды.
По мне он обычный флюгер, который вместо работы над собой, пытается занизить заслуги других. А Ввп, Сво лишь самый лёгкий способ оправдать свою нелепость. Не верится в идейность Шмурнова.
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Egobrain junior
Ответ dimonivanov
Со Шмурновым все понятно, но причем тут зависть? Шмурнову не хватает пары шайб до Овечкина, что ли?
во-первых, Шмурнов в своем ремесле на световые годы отстает по значимости от Овечкина - в его
а во-вторых, Овечкина, несмотря на его провластную позицию, за океаном любят и ценят.
а Шмурнов ни там никому не нужен, ни, теперь уже, здесь
вот и зависть
+17
-3
+14
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elena
В мире спорта есть три вечные темы: 1. Изобретение вечного двигателя. 2. Шмурнов об Овечкине. 3. Драка Зенит-Спартак.
+2
-2
0
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