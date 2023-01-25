Жамнов о критике Овечкина: «Шмурнов – человек небольшого ума. Все, что он написал, – тупая зависть»
Алексей Жамнов отреагировал на критику Александра Шмурнова в адрес Александра Овечкина.
«На хейт в свою сторону Александр внимания не обращает никакого. Он всегда был. Если на этом зациклиться, можно вообще перестать играть в хоккей.
Александра Шмурнова назову человеком небольшого ума. Просто это чистая зависть.
Все результаты Овечкина – его пот и труд. Журналист за него это не делает, диванный человек. Все, что он написал, – зависть, добавлю даже, что она тупая», – сказал главный тренер сборной России по хоккею.
«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года
Хоть потом облейся и усрись, ценить это никто не обязан, результаты щелкунчика это труд всей команды, а своими высерами вы обесцениваете заслуги великих, кто действительно сам трудился и достиг таких результатов.
а во-вторых, Овечкина, несмотря на его провластную позицию, за океаном любят и ценят.
а Шмурнов ни там никому не нужен, ни, теперь уже, здесь
вот и зависть