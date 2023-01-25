Жамнов о критике Овечкина: «Шмурнов – человек небольшого ума. Все, что он написал, – тупая зависть»

Алексей Жамнов отреагировал на критику Александра Шмурнова в адрес Александра Овечкина.

«На хейт в свою сторону Александр внимания не обращает никакого. Он всегда был. Если на этом зациклиться, можно вообще перестать играть в хоккей.

Александра Шмурнова назову человеком небольшого ума. Просто это чистая зависть.

Все результаты Овечкина – его пот и труд. Журналист за него это не делает, диванный человек. Все, что он написал, – зависть, добавлю даже, что она тупая», – сказал главный тренер сборной России по хоккею.

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года