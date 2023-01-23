Проворову попали шайбой в голову в матче с «Виннипегом». Он вернулся на лед в следующей смене
Ивану Проворову попали шайбой в голову в матче с «Виннипегом».
«Филадельфия» уступила «Джетс» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник стал автором одного из голов «Флайерс».
В середине второго периода защитник канадского клуба Джош Моррисси нанес бросок по воротам соперника при розыгрыше большинства.
Шайба рикошетом от клюшки форварда Скотта Лоутона попала россиянину в голову.
Проворов упал на колени и провел в таком положении около 30 секунд, после чего смог самостоятельно подняться на ноги и отправился на скамейку своей команды. Защитник вернулся на лед в следующей смене, а всего в матче сыграл 23 минуты 19 секунд.
Проворов заблокировал 8 бросков в матче с «Детройтом». Время на льду – 24:07
"Проворову сломали ногу. Вернулся в следующей смене"
"в Проворова выстрелили из ружья. Вернулся следующей смене"
Подходит старая шутка Уткина про Пуйоля в Барсе:
"Когда Пуйоль умрет, то пропустит максимум две недели"
Аж смотреть больно.