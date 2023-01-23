Проворову попали шайбой в голову в матче с «Виннипегом». Он вернулся на лед в следующей смене

Теги Филадельфия НХЛ Виннипег Джош Моррисси Иван Проворов Хоккей

Ивану Проворову попали шайбой в голову в матче с «Виннипегом».

«Филадельфия» уступила «Джетс» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник стал автором одного из голов «Флайерс». 

В середине второго периода защитник канадского клуба Джош Моррисси нанес бросок по воротам соперника при розыгрыше большинства.

Шайба рикошетом от клюшки форварда Скотта Лоутона попала россиянину в голову.

Проворов упал на колени и провел в таком положении около 30 секунд, после чего смог самостоятельно подняться на ноги и отправился на скамейку своей команды. Защитник вернулся на лед в следующей смене, а всего в матче сыграл 23 минуты 19 секунд.

Проворов заблокировал 8 бросков в матче с «Детройтом». Время на льду – 24:07

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19 комментариев

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Артём Коковихин
Проворову звезду недели давать нужно или хотябы в топ 3
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yakovleff
Неслучайный рикошет, ой, неслучайный. Лоутон, как я слышал, активный деятель филадельфийского ЛГБТшного движа.
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Эдик Горбачёв
Ответ el shaarawy92
А ведь и вчера ему очень больно прилетело
Такое ощущение , что хоккейный бог лгбтешник и наказывает за неуважение ...
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Дядя Федор Макларен
На лавке даже никто не респектнул и не поддержал. Вот там похоже как раз 3,14.....сы в команде
+2
-2
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Батырхан Амирханов
Ответ Don_Krebs
"П....сы", - подумал Проворов.
Хорош!)))
+2
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ogent
Ответ Великовозрастный
Комментарий удален
Всё равно он неплохой защитник. Интересно если бы он играл в более сильной команде, какие бы у него были статистические показатели? В большинстве бы играл больше, и скорее всего очков набирал тоже больше, бросок то у него хороший.
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С кочергой наперевес
Ответ Don_Krebs
"П....сы", - подумал Проворов.
🤣👍
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el shaarawy92
А ведь и вчера ему очень больно прилетело
+3
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вперёд спартак
Сразу вспомнил Шарипзянова , тот тоже нихрена не боится и блокирует всё подряд
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J-12
Бетонирует оборону, может обмен поможет раскрыть его и атакующие навыки
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Пользователь заблокирован
Комментарий удален
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Оскар Муравьев
Про воров из железа сделан блокирует множество бросков до этого мощный щелчок ногой блокнул отдохнул и снова вышел
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Kirill HG
Каждый день теперь будем читать подобные новости? Уже становится традицией.
"Проворову сломали ногу. Вернулся в следующей смене"
"в Проворова выстрелили из ружья. Вернулся следующей смене"

Подходит старая шутка Уткина про Пуйоля в Барсе:
"Когда Пуйоль умрет, то пропустит максимум две недели"
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-5
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Pupkin
Ну уж то Лоутон п...р?...
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hardy33
Мужик потому что настоящий😉💪🏼
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antistar-Z
Арена, рукоплещет Русскому Ортодоксу! Это ли не доказательство истинного отношения людей?!))))
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-1
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beleran
‘Couse Russian Orthodox
+15
-1
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Don_Krebs
"П....сы", - подумал Проворов.
+131
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+130
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Дмитрий Александрович
Силён мужик
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Mohnatiy
Сбоку в шею или в челюсть прилетело. 😱
Аж смотреть больно.
+4
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