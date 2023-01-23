Проворову попали шайбой в голову в матче с «Виннипегом». Он вернулся на лед в следующей смене

попали шайбой в голову в матче с « ».

« » уступила «Джетс» (3:5) в матче регулярного чемпионата . Российский защитник стал автором одного из голов «Флайерс».

В середине второго периода защитник канадского клуба нанес бросок по воротам соперника при розыгрыше большинства.

Шайба рикошетом от клюшки форварда Скотта Лоутона попала россиянину в голову.

Проворов упал на колени и провел в таком положении около 30 секунд, после чего смог самостоятельно подняться на ноги и отправился на скамейку своей команды. Защитник вернулся на лед в следующей смене, а всего в матче сыграл 23 минуты 19 секунд.

Проворов заблокировал 8 бросков в матче с «Детройтом». Время на льду – 24:07