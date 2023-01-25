Гендиректор ФХР о ВХЛ: «Мы заинтересованы в расширении географии чемпионата. Чем больше регионов, клубов, тем лучше»

Дмитрий Курбатов сообщил, что ФХР заинтересована в расширении географии ВХЛ.

В нынешнем чемпионате принимают участие 26 команд. Ранее появилась информация о том, что клуб из Норильска может вступить в лигу в следующем сезоне.

«Мы никому не отказываем. У нас есть набор требований, и если клуб подает заявку, то он, соответственно, эти требования принимает.

Мы заинтересованы в расширении географии чемпионата, и чем больше регионов, клубов, тем лучше», – сказал генеральный директор .