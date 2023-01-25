Гендиректор ФХР о ВХЛ: «Мы заинтересованы в расширении географии чемпионата. Чем больше регионов, клубов, тем лучше»

Теги ФХР Дмитрий Курбатов ВХЛ ТАСС Хоккей

Дмитрий Курбатов сообщил, что ФХР заинтересована в расширении географии ВХЛ.

В нынешнем чемпионате ВХЛ принимают участие 26 команд. Ранее появилась информация о том, что клуб из Норильска может вступить в лигу в следующем сезоне.

«Мы никому не отказываем. У нас есть набор требований, и если клуб подает заявку, то он, соответственно, эти требования принимает.

Мы заинтересованы в расширении географии чемпионата, и чем больше регионов, клубов, тем лучше», – сказал генеральный директор ФХР.

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1 комментарий

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ТимТалер
ВХЛ и молодежный хоккей должны быть максимальны по охвату территории России. В КХЛ не больше 16-18...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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