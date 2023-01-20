Александр Шамсутдинов стал советником Ротенберга в ФХР

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Александр Шамсутдинов стал советником первого вице-президента ФХР.

Председатель совета директоров ГК «Полипласт», президент Федерации хоккея Тульской области был назначен советником Романа Ротенберга.

«Александр Зинурович уже много лет помогает развитию хоккея в Тульской области. При его поддержке в регионе появились три профессиональные команды Молодежной и Всероссийской хоккейных лиг, работает детская спортивная школа в Новомосковске с сеткой филиалов в Туле, Кингисеппе и Кулебаках.

Воспитанники школы побеждают на различных соревнованиях и вызываются в сборные. Отдельное внимание уделяется следж-хоккею: есть детская и взрослая команды.

В регионе строятся хоккейные корты, создаются и развиваются любительские лиги среди детей и взрослых», – говорится на сайте Федерации хоккея Тульской области.

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1 комментарий

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Макс Шева
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