Александр Шамсутдинов стал советником Ротенберга в ФХР

Александр Шамсутдинов стал советником первого вице-президента .

Председатель совета директоров ГК «Полипласт», президент Федерации хоккея Тульской области был назначен советником .

«Александр Зинурович уже много лет помогает развитию хоккея в Тульской области. При его поддержке в регионе появились три профессиональные команды Молодежной и Всероссийской хоккейных лиг, работает детская спортивная школа в Новомосковске с сеткой филиалов в Туле, Кингисеппе и Кулебаках.

Воспитанники школы побеждают на различных соревнованиях и вызываются в сборные. Отдельное внимание уделяется следж-хоккею: есть детская и взрослая команды.

В регионе строятся хоккейные корты, создаются и развиваются любительские лиги среди детей и взрослых», – говорится на сайте Федерации хоккея Тульской области.