Беднар побил рекорд «Колорадо» по победам среди тренеров – 266 выигранных матчей из 500

поставил рекорд «Колорадо» по победам среди тренеров.

Матч регулярного чемпионата против «Вашингтона» стал для 50-летнего специалиста 500-м на скамейке «Эвеланш».

Он одержал наибольшее число побед в истории франшизы (учитывая достижения « »), опередив Мишеля Бержерона – 266 побед в регулярках против 265 (в 634 играх).

занимает 3-е место со 193 победами в 359 играх.

Беднар возглавил « » перед стартом сезона-2016/17 после ухода Патрика Руа. В прошлом году он выиграл с клубом Кубок Стэнли.