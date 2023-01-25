Беднар побил рекорд «Колорадо» по победам среди тренеров – 266 выигранных матчей из 500

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Джаред Беднар поставил рекорд «Колорадо» по победам среди тренеров.

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» стал для 50-летнего специалиста 500-м на скамейке «Эвеланш». 

Он одержал наибольшее число побед в истории франшизы (учитывая достижения «Квебека»), опередив Мишеля Бержерона – 266 побед в регулярках против 265 (в 634 играх).

Боб Хартли занимает 3-е место со 193 победами в 359 играх. 

Беднар возглавил «Колорадо» перед стартом сезона-2016/17 после ухода Патрика Руа. В прошлом году он выиграл с клубом Кубок Стэнли. 

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