Беднар побил рекорд «Колорадо» по победам среди тренеров – 266 выигранных матчей из 500
Джаред Беднар поставил рекорд «Колорадо» по победам среди тренеров.
Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» стал для 50-летнего специалиста 500-м на скамейке «Эвеланш».
Он одержал наибольшее число побед в истории франшизы (учитывая достижения «Квебека»), опередив Мишеля Бержерона – 266 побед в регулярках против 265 (в 634 играх).
Боб Хартли занимает 3-е место со 193 победами в 359 играх.
Беднар возглавил «Колорадо» перед стартом сезона-2016/17 после ухода Патрика Руа. В прошлом году он выиграл с клубом Кубок Стэнли.
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