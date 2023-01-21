Беднар о 5 нападающих у «Колорадо» при игре 5 на 3 на фоне травмы Макара: «Выпускаем самых талантливых парней»
Джаред Беднар высказался об использовании «Колорадо» 5 нападающих при игре 5 на 3.
«Эвеланш» сейчас вынуждены обходиться без защитника Кэйла Макара, получившего травму верхней части тела.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:1) команда дважды использовала преимущество в 2 игроков, используя пятерку из форвардов.
«Мы выпускаем самых талантливых парней. Мы привыкли использовать бросающего игрока справа, поэтому решили попробовать. Это сработало», – сказал главный тренер «Эвс» после игры.
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