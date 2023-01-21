Беднар о 5 нападающих у «Колорадо» при игре 5 на 3 на фоне травмы Макара: «Выпускаем самых талантливых парней»

высказался об использовании « » 5 нападающих при игре 5 на 3.

«Эвеланш» сейчас вынуждены обходиться без защитника , получившего травму верхней части тела.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:1) команда дважды использовала преимущество в 2 игроков, используя пятерку из форвардов.

«Мы выпускаем самых талантливых парней. Мы привыкли использовать бросающего игрока справа, поэтому решили попробовать. Это сработало», – сказал главный тренер «Эвс» после игры.