Беднар о 5 нападающих у «Колорадо» при игре 5 на 3 на фоне травмы Макара: «Выпускаем самых талантливых парней»

Теги Ванкувер Колорадо НХЛ Джаред Беднар Кэйл Макар Хоккей

Джаред Беднар высказался об использовании «Колорадо» 5 нападающих при игре 5 на 3. 

«Эвеланш» сейчас вынуждены обходиться без защитника Кэйла Макара, получившего травму верхней части тела. 

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:1) команда дважды использовала преимущество в 2 игроков, используя пятерку из форвардов.

«Мы выпускаем самых талантливых парней. Мы привыкли использовать бросающего игрока справа, поэтому решили попробовать. Это сработало», – сказал главный тренер «Эвс» после игры. 

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