Каменский о Путине: «Гордимся президентом, который играет в хоккей! Будут еще лучшие времена, когда мы выйдем на лед»

заявил, что гордится играть в хоккей с президентом России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что участие в хоккейном матче на Красной площади не планируется.

«Всегда приятно играть с президентом в хоккей! Об этом мечтают все. Будут еще лучшие времена, когда мы все снова выйдем на лед.

Горжусь играть с Владимиром Владимировичем. Для каждого из нас это почетно. Мы гордимся своим президентом, который играет в хоккей!

Не знаю, состоится ли матч. У нас нет информации от организаторов Ночной лиги о проведении хоккейного матча на Красной площади с президентом», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.