Козлов об «Ак Барсе»: «Хоккей Билялетдинова – играть так, чтобы соперник не думал, что у него есть шанс»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов описал систему хоккея Зинэтулы Билялетдинова.

25 января «Салават Юлаев» и «Ак Барс» проведут матч Фонбет чемпионата КХЛ.

«Сейчас казанцы стали играть по-другому. Видимо, Зинэтула Хайдярович Билялетдинов что-то привнес свое.

Хоккей Зинэтулы Хайдяровича – играть так, чтобы соперник не думал, что у него есть шанс», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

Казанская команда выиграла 9 из 11 матчей после возвращения Билялетдинова на пост главного тренера.

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12 комментариев

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Dok.Polet
У Билла в первую очередь дисциплина и команда должна контролировать игру, где-то сесть в оборону, где-то добавить в силовых, где-то ускориться. Но пока у Ак Барса этого еще нет. Это приходит с уверенностью и со временем. В тоже время, зачатки такого хоккея уже стали приносить нам результат. А сегодняшняя игра с Салаватом покажет, насколько Ак Барс приходит к своей игре.
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Ачиваков Марат
Ответ Владислав Шамбазов
👍а в Нижнекамске волки смачный пендаль выдали в догонку))
На то они и волки, ждут когда жертва ослабнет. Но вы больно не обольщайтесь охота за вами в следующих играх.
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Ачиваков Марат
Ответ Вадим Зиятдинов
Сам ты черт! Смотрим чтоб самим не наваляли как в Казани!
Тут вам не там, сладким Чак чак точно не будет.
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Серый
Ответ Ачиваков Марат
Может прямо сейчас отдать им кубок? Нечего их боятся чертей, бить и в хвост и в гриву! И Радулову надо вернуть должок, за его откровенные выходки. Забыл, как удрал с НХД и его приняли в СЮ, черт из табакерки.
Его не приняли, он за жирным контрактом в Уфу и приехал.
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Владислав Шамбазов
Ответ Вадим Зиятдинов
Сам ты черт! Смотрим чтоб самим не наваляли как в Казани!
👍а в Нижнекамске волки смачный пендаль выдали в догонку))
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Вадим Зиятдинов
Ответ Ачиваков Марат
Может прямо сейчас отдать им кубок? Нечего их боятся чертей, бить и в хвост и в гриву! И Радулову надо вернуть должок, за его откровенные выходки. Забыл, как удрал с НХД и его приняли в СЮ, черт из табакерки.
Сам ты черт! Смотрим чтоб самим не наваляли как в Казани!
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Wff
Что то на сочинской Олимпиаде финны не думали, что у них нет шансов.
Где Овечкин играет там всегда шансы есть победить, он в том матче только на воротах не стоял, играл на всех позициях, и сломал игру сборной так же как это ломает Вашингтону
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Ачиваков Марат
Может прямо сейчас отдать им кубок? Нечего их боятся чертей, бить и в хвост и в гриву! И Радулову надо вернуть должок, за его откровенные выходки. Забыл, как удрал с НХД и его приняли в СЮ, черт из табакерки.
+5
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Alex9999995
Козлов Барсу не товарищ
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srs
Это он наверное про времена когда сам был игроком Салавата и АБ при довольно специфическом хоккее Билла умудрялся быть грозным соперником благодаря доминатору Заре, Моро, финнам... Забыть не может видимо тот ужасЪ
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minnuliisamat@gmail.com
Ответ Brazil Barys
Комментарий удален модератором
Ахахахахахаха
+2
-5
-3
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Wff
Ответ Brazil Barys
Комментарий удален модератором
Что то на сочинской Олимпиаде финны не думали, что у них нет шансов.
+6
-3
+3
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Brazil Barys
Комментарий удален
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