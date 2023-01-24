Козлов об «Ак Барсе»: «Хоккей Билялетдинова – играть так, чтобы соперник не думал, что у него есть шанс»
Виктор Козлов описал систему хоккея Зинэтулы Билялетдинова.
25 января «Салават Юлаев» и «Ак Барс» проведут матч Фонбет чемпионата КХЛ.
«Сейчас казанцы стали играть по-другому. Видимо, Зинэтула Хайдярович Билялетдинов что-то привнес свое.
Хоккей Зинэтулы Хайдяровича – играть так, чтобы соперник не думал, что у него есть шанс», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
Казанская команда выиграла 9 из 11 матчей после возвращения Билялетдинова на пост главного тренера.
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