Козлов об «Ак Барсе»: «Хоккей Билялетдинова – играть так, чтобы соперник не думал, что у него есть шанс»

описал систему хоккея .

25 января « » и « » проведут матч Фонбет чемпионата .

«Сейчас казанцы стали играть по-другому. Видимо, Зинэтула Хайдярович Билялетдинов что-то привнес свое.

Хоккей Зинэтулы Хайдяровича – играть так, чтобы соперник не думал, что у него есть шанс», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

Казанская команда выиграла 9 из 11 матчей после возвращения Билялетдинова на пост главного тренера.