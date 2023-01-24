Директор юридического департамента КХЛ о рекламе пива на стадионах: «Законопроект является сбалансированным. Он положительно скажется на развитии спорта»

В КХЛ прокомментировали предложение разрешить рекламировать пиво на стадионах.

«КХЛ принимала участие в подготовке сбалансированного законопроекта, он положительно скажется на развитии профессионального спорта и других его отраслей.

Законопроект является сбалансированным. Мы опирались на условно положительный опыт, который предоставлен законодателям в плане рекламы азартных игр. Мы поддерживаем данный законопроект», – заявил директор юридического департамента КХЛ Алексей Степанов на заседании в Госдуме.