Директор юридического департамента КХЛ о рекламе пива на стадионах: «Законопроект является сбалансированным. Он положительно скажется на развитии спорта»

Теги Государственная дума КХЛ Политика ТАСС алкоголь и спорт Хоккей

В КХЛ прокомментировали предложение разрешить рекламировать пиво на стадионах.

«КХЛ принимала участие в подготовке сбалансированного законопроекта, он положительно скажется на развитии профессионального спорта и других его отраслей.

Законопроект является сбалансированным. Мы опирались на условно положительный опыт, который предоставлен законодателям в плане рекламы азартных игр. Мы поддерживаем данный законопроект», – заявил директор юридического департамента КХЛ Алексей Степанов на заседании в Госдуме.

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1 комментарий

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Alexandr Sokolov
Я не против алкоголя на стадионе, но говорит, что реклама пива должна влиять на развитие спорта мягко говоря странно...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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