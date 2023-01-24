Пустозеров о матче с «Ак Барсом»: «Салават» будет бегать и кусаться, никакого отката»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Данил Алалыкин Алексей Пустозеров Хоккей

Алексей Пустозеров поделился ожиданиями от «Зеленого дерби» с «Ак Барсом».

– Ждем хорошей игры, нам надо выигрывать. Уже много было сказано, надо выходить и делать. Очень хочу выиграть у «Ак Барса», поэтому надеюсь, что все завтра будут заряжены, и мы победим.

– Почему Алалыкина выпускают на большинство, а вас нет?

– Не знаю, может, мне ему уже клюшку подрезать (смеется). Не спрашивал об этом.

Григорий Панин сказал, что команда часто играет в откат. Вы сами чувствуете, что приходится терпеть и охранять забитый гол?

– Напряжения никакого нет, у нас есть тактика, которой мы должны придерживаться. Завтра будем бегать и кусаться, никакого отката. 

– У команды получился тяжелый выезд, забивали почти что только вы. От остальных что-то начинаете уже требовать или, наоборот, поддерживаете?

– Думаю, в раздевалку зайду, скажу всем старшим, что давайте помогайте, мы пока не можем все на себе тащить. Рано вы расслабились.

На самом деле у нас хорошие взрослые ребята, они очень много забили важных голов в сезоне, просто у них не идет шайба в ворота, а мы должны их поддерживать. Чем раньше они вернутся в свой темп игры, тем легче нам будет. Но и мы не должны сбавлять обороты. Чтобы мы не были одноразовыми вспышками, а держали удар и помогали команде.

– Стабильность – главная проблема команды в сезоне. Как сами это объясняете?

– Если честно, это как-то поднадоело, надо исправлять. Только мы можем это исправить, надо выходить и делать. Если каждый будет выкладываться на 110 процентов, то у нас будет больше побед. Сейчас будет плей-офф. Если в плей-офф выходит нестабильная команда – ждать нечего, – сказал форвард «Салавата Юлаева».

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3 комментария

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Михаил Барвинский
Только если бегать...
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Kino64
Ответ mihany12
Самый малый контракт у Пустозерова 3 млн в год, видимо это и есть уровень реальных зарплат которые должны быть у наших «супер» хоккеистов?
Думаю на следующий сезон точно будет больше (контракт) А молодёжи надо не останавливаться и надо добавлять в защите. А пока получается один забьют и два пропустят. Кстати в последнее время очень часто стали ошибаться ещё и Науменков с Коледовым...
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mihany12
Самый малый контракт у Пустозерова 3 млн в год, видимо это и есть уровень реальных зарплат которые должны быть у наших «супер» хоккеистов?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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