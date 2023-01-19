Лингард о проблемах в «МЮ»: «Мне нужно было унять боль, и я выпивал перед сном. Стало лишь в 10 раз хуже»
Хавбек Джесси Лингард рассказал о проблемах с алкоголем из-за сложностей в «Ман Юнайтед».
«Мне нужно было что-то, что уняло бы мою боль. Что-то для успокоения. Я выпивал перед сном, на ночь.
Сейчас я оглядываюсь назад и думаю: зачем я это делал? Я пытался забыть о том, что происходит, но все стало лишь в 10 раз хуже», – сказал в подкасте The Diary of a CEO футболист, перешедший в «Ноттингем Форест» прошлым летом.
А эти нынешние мальчики из «МЮ» не понимают, в какой команде они играют. Они играют только для себя, только за себя, на свой карман. Это психологическая проблема, проблема номер один современного «Юнайтед»