Лингард о проблемах в «МЮ»: «Мне нужно было унять боль, и я выпивал перед сном. Стало лишь в 10 раз хуже»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Джесси Лингард алкоголь и спорт Футбол

Хавбек Джесси Лингард рассказал о проблемах с алкоголем из-за сложностей в «Ман Юнайтед».

«Мне нужно было что-то, что уняло бы мою боль. Что-то для успокоения. Я выпивал перед сном, на ночь.

Сейчас я оглядываюсь назад и думаю: зачем я это делал? Я пытался забыть о том, что происходит, но все стало лишь в 10 раз хуже», – сказал в подкасте The Diary of a CEO футболист, перешедший в «Ноттингем Форест» прошлым летом.

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12 комментариев

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Добрый Ретроград
Надо было ещё закусывать.
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Master Slova
мало того что обиженка, так еще и алкаш, фу
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Felp
Ответ Alex Legend
«Почитайте автобиографию Ферги, почитайте автобиографию Кантона, Роя Кина. Прежде всего, они делали акцент на моральном духе «Манчестер Юнайтед». Они пили вместе, они дрались вместе, они умирали вместе на поле. А эти нынешние мальчики из «МЮ» не понимают, в какой команде они играют. Они играют только для себя, только за себя, на свой карман. Это психологическая проблема, проблема номер один современного «Юнайтед»
Елагин на спортс
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Mr@k
пить надо тоже правильно, надо было что ли у САФа спросить как
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**Iscander**
Ответ Я-не-Я
Надеюсь, Джес бухал не потому, что у МЮ база не такая современная как у Сити
А ты представь. Приходит Лингард на базу, смотрит на всё и говорит: Блин, мы сегодня проиграем.
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Я-не-Я
Надеюсь, Джес бухал не потому, что у МЮ база не такая современная как у Сити
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**Iscander**
Лев Яшин тоже мог бахнуть перед матчем, и это не помешало ему стать лучшим.
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Morning Again
Так сильно хотелось лучшего из лучшего, что Лингард выпивал перед сном, на ночь) Но если Джесси требует от других лучшего из лучшего, тогда не кажется ли ему, что это правило должно работать в первую очередь и для него? Странный подход к делу.
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Alex Legend
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Там все пили начиная от сафа, руни, перси итд
«Почитайте автобиографию Ферги, почитайте автобиографию Кантона, Роя Кина. Прежде всего, они делали акцент на моральном духе «Манчестер Юнайтед». Они пили вместе, они дрались вместе, они умирали вместе на поле.

А эти нынешние мальчики из «МЮ» не понимают, в какой команде они играют. Они играют только для себя, только за себя, на свой карман. Это психологическая проблема, проблема номер один современного «Юнайтед»
+1
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deadjoker
Любое лекарство надо правильно использовать. Проконсультировался бы у ветеранов МЮ например, у них, думаю, все было правильно рассчитано :)
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Вазген, друг Мхитаряна.
Там все пили начиная от сафа, руни, перси итд
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Alex Legend
Тик-ток, танцы, алкоголь, непонятные кривляния и интервью... Если кто в Британии и должен основать медиалигу, то это должен быть Лингард.
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