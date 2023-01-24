Карандин о стиле «Амура»: «Команды Епанчинцева никогда не играют в антихоккей. Нравится его доверие молодежи и то, что нет жалоб на календарь»

Юрий Карандин похвалил «Амур» и тренера команды .

– Лидер Восточной конференции «Сибирь» уступила Хабаровску – 4:6. Удивлены?

– Благодарен в этом сезоне « » за надежный и стабильный хоккей, каждое посещение Ледового дворца «Сибирь» – это праздник. Не могу сказать, что наш клуб вчерашнюю встречу провалил, просто очень хорош был соперник.

Для меня это не сюрприз, в этом сезоне видел много матчей «Амура». Это авторская команда, нацеленная на атаку и предоставляющая много шансов молодежи. Юный форвард «Амура» вчера в Новосибирске показал интересный хоккей, обратите на него внимание. Не удивлюсь, если он отнимет титул улчшего новичка сезона у своего одноклубника , хотя тот в Новосибирске тоже забил.

– За счет чего Хабаровск выстреливает – и занимает восьмое, кубковое место в конференции?

– Новосибирск – это Андрей Мартемьянов, Хабаровск – Вадим Епанчинцев. Запомнил его еще по работе с «Югрой», из которой он сделал самую играющую команду ВХЛ, явного лидера. Команды Епанчинцева никогда не играют в антихоккей, не отбрасываются. На фоне своих прагматичных конкурентов – «Адмирала», «Трактора» и «Барыса» – Хабаровск смотрится симпатично.

Также у тренера «Амура» мне нравится его доверие молодежи. А еще то, что в этом жестком сезоне он ни разу не пожаловался на календарь, хотя «тигры» летают больше всех в . Меня такое достойное поведение просто восхищает.

– «Амур» – ваш фаворит гонки за последние кубковые путевки от Востока?

– Наоборот, при всей симпатии к Хабаровску считаю его скорее аутсайдером.

– Почему?

– Посмотрите на календарь «Амура»! В середине января «тигры» слетали в Нижнекамск, Минск и Санкт-Петербург, затем вернулись домой на матч с «Адмиралом» – и опять полетели на Запад. Это очень жесткий график и двойная акклиматизация, да еще на финише сезона, – сказал почетный вице-президент ФХР.