Епанчинцев о камбэке с «Сибирью»: «С 0:3 с лидером отыграться и выиграть – дорогого стоит. «Амур» сыграл второй и третий периоды не боясь, на атаку»

поделился эмоциями после победы над «Сибирью» со счетом 6:4.

По ходу игры хабаровчане уступали 0:3 и 1:4.

– Наверное, много не стоит говорить. Болельщики и вы все прекрасно видели. Плохое начало. Со счета 0:3 с лидером дивизиона отыграться и выиграть этот матч – дорогого стоит с нашей стороны.

Перестроились, особенно второй и третий периоды сыграли правильно, сыграли не боясь, на атаку. Сыграли креативно, забили хорошие голы и победили. Готовимся к следующему тяжелому матчу.

– С чем связываете слабое начало?

– Тяжело сказать однозначно. Начало матча, первый бросок – первый гол. Всякое бывает в хоккее.

Самое главное – мы наши в себе силы играть в хоккей, стараться порадовать наших болельщиков, порадовать тех, кто пришел посмотреть. Думаю, хоккей понравился с обеих сторон. Самое главное – два очка и победа.

– по-особенному горел?

– Реваншисты всегда стараются. Радует, что забил.

Хотелось бы каждую игру видеть Сергея таким. Хотелось показать себя с лучшей стороны перед своими родителями, детскими тренерами. Думаю, это ему удалось, – сказал главный тренер « ».