У Гребенкина дубль и 3 очка в матче с «Сибирью». Арендованный у «Металлурга» форвард набрал 20 баллов в 34 играх за «Амур»

набрал три очка в матче против « ».

19-летний нападающий « » сделал дубль и отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ, в котором дальневосточники победили со счетом 6:4.

Гребенкин забросил шайбы во втором и третьем периодах. Его второй гол позволил команде закрепить преимущество, поскольку счет стал 6:4 в пользу хабаровчан.

Также в этом матче он нанес три броска по воротам и провел на льду 13:28.

Напомним, что форвард присоединился к «Амуру» в октябре на правах аренды из « ».

В составе дальневосточников Гребенкин записал на свой счет 20 (7+13) очков в 34 матчах текущего регулярного чемпионата .