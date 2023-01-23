У Гребенкина дубль и 3 очка в матче с «Сибирью». Арендованный у «Металлурга» форвард набрал 20 баллов в 34 играх за «Амур»

Теги Металлург Мг Сибирь Амур видео КХЛ Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин набрал три очка в матче против «Сибири».

19-летний нападающий «Амура» сделал дубль и отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ, в котором дальневосточники победили со счетом 6:4.

Гребенкин забросил шайбы во втором и третьем периодах. Его второй гол позволил команде закрепить преимущество, поскольку счет стал 6:4 в пользу хабаровчан.

Также в этом матче он нанес три броска по воротам и провел на льду 13:28.

Напомним, что форвард присоединился к «Амуру» в октябре на правах аренды из «Металлурга».

В составе дальневосточников Гребенкин записал на свой счет 20 (7+13) очков в 34 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ.

19 комментариев

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shinobig
Ответ Болельщик МГ
А у Металлурга за то есть Фисенко и Бурмистров за 20 лямов. Кого из руководства Металлурга похвалить даже не знаю.
Думаешь на их позиции Гребенкин набрал столько же очков?
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J-12
Жаль Воробьёв не умеет с молодёжью работать, в системе очень много талантов
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg Kolesnikov
Одному 25, другому 26, в хоккее до 35 лет уровень держат игроки такого уровня. Гребёнкин приедет в НХЛ не через 10 лет, а года через 2 (если все удачно пойдет). Так что не в тему ты написал.
Важнее не возраст, а их контракты, у обоих где то в 2024-2025 они закончатся, в прошлый раз оба игрока чуть не уехали в Европу когда ждали контракта, кто даст гарантии что они оба продлятся?
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Oleg Kolesnikov
Ответ Фёдор Кузнецов
Никита их моложе лет на 7-8, ну и Никита поедет в НХЛ только через пару лет, а там у Нюландера и Марнера контракты будут подходить к концу, а прошлые они с трудом подписывали
Одному 25, другому 26, в хоккее до 35 лет уровень держат игроки такого уровня. Гребёнкин приедет в НХЛ не через 10 лет, а года через 2 (если все удачно пойдет). Так что не в тему ты написал.
0
0
0
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Металлург174
Пусть в Амуре помылит сформируется в добротного игрока окрепнет салом обрастет и домой , а то пока дома времени достаточно не дадут играть в основе , а на лавке и так есть кому сидеть
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Фёдор Кузнецов
Ответ Металлург174
Возможна новая звездочка , главное работать над собой и не останавливаться и не зазвездется
Главное чтоб после возвращения в Металлург он не стал снова играть 1-2 минуты, а там и прогресс будет
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Металлург174
Ответ Фёдор Кузнецов
Статистика лучше чем у Тарасенко в его возрасте
Возможна новая звездочка , главное работать над собой и не останавливаться и не зазвездется
+1
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Металлург174
Ответ Oleg Kolesnikov
Правого вингера ведь играет? Эх, у Торонто на этой позиции Марнер и Нюландер. Претендент на третье звено листьев в будущем, если всё у него хорошо пойдёт, но статистика на уровне Тарасенко и Панарина в их 19-летие.
Главное что бы газпрём не схватили звездочку в следующий сезон , а то любят хватать что блестит
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Фёдор Кузнецов
Статистика лучше чем у Тарасенко в его возрасте
0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg Kolesnikov
Правого вингера ведь играет? Эх, у Торонто на этой позиции Марнер и Нюландер. Претендент на третье звено листьев в будущем, если всё у него хорошо пойдёт, но статистика на уровне Тарасенко и Панарина в их 19-летие.
Никита их моложе лет на 7-8, ну и Никита поедет в НХЛ только через пару лет, а там у Нюландера и Марнера контракты будут подходить к концу, а прошлые они с трудом подписывали
+1
-4
-3
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amurseff03
Аренда по полной работает.
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Александр Пятаков
Позорище
0
-1
-1
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Oleg Kolesnikov
Правого вингера ведь играет? Эх, у Торонто на этой позиции Марнер и Нюландер. Претендент на третье звено листьев в будущем, если всё у него хорошо пойдёт, но статистика на уровне Тарасенко и Панарина в их 19-летие.
+3
0
+3
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Ульян Реактивный
Ответ Фёдор Кузнецов
Очень жду его в клубе в следующем сезоне
Ему и здесь хорошо)
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Владимир Гребешечников
Гребенкина обратно, Канцерова в основу и Корешкова Евгения тренером, все-залог успеха!
+1
-1
0
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забанинныйСевер12
Один арендованный в ММГ накидал а второй арендованный у Сибири забил победный))).
+15
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Фёдор Кузнецов
Ответ Болельщик МГ
А у Металлурга за то есть Фисенко и Бурмистров за 20 лямов. Кого из руководства Металлурга похвалить даже не знаю.
Никита край, они центры
+8
-2
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Фёдор Кузнецов
Очень жду его в клубе в следующем сезоне
+3
-1
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Болельщик МГ
А у Металлурга за то есть Фисенко и Бурмистров за 20 лямов. Кого из руководства Металлурга похвалить даже не знаю.
+14
-2
+12
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