Защитник «Ак Барса» Адамчук восстановился от травмы, полученной после контакта с Радуловым на раскатке

Защитник « » близок к возвращению в игровой состав.

Хоккеист вернулся в общую группу казанской команды и начал тренироваться. Ранее, по информации Metaratings.ru, он получил травму верхней части тела после контакта с на предыгровой раскатке.

Адамчук не играет с 4 января, он пропустил 5 матчей подряд.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету 28-летнего игрока 7 (2+5) очков в 33 матчах.