Защитник «Ак Барса» Адамчук восстановился от травмы, полученной после контакта с Радуловым на раскатке

Теги Ак Барс травмы Александр Радулов КХЛ Кирилл Адамчук Хоккей

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук близок к возвращению в игровой состав.

Хоккеист вернулся в общую группу казанской команды и начал тренироваться. Ранее, по информации Metaratings.ru, он получил травму верхней части тела после контакта с Александром Радуловым на предыгровой раскатке.

Адамчук не играет с 4 января, он пропустил 5 матчей подряд. 

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету 28-летнего игрока 7 (2+5) очков в 33 матчах. 

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