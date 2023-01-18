Защитник «Ак Барса» Адамчук восстановился от травмы, полученной после контакта с Радуловым на раскатке
Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук близок к возвращению в игровой состав.
Хоккеист вернулся в общую группу казанской команды и начал тренироваться. Ранее, по информации Metaratings.ru, он получил травму верхней части тела после контакта с Александром Радуловым на предыгровой раскатке.
Адамчук не играет с 4 января, он пропустил 5 матчей подряд.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету 28-летнего игрока 7 (2+5) очков в 33 матчах.
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