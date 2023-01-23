высказался о своих драках в .

– Из вас в «Эдмонтоне» лепят тафгая или каждая драка стала делом случая?

– ударил меня в спину клюшкой — надо было за себя постоять. А с Лемье я драки не искал. Он ко мне на вбрасывании стал приставить. Говорит: «Ты драку, что ли, ищешь?»

– А вы ему в ответ?

– «Хочу просто в хоккей поиграть». Но хоккеисты « » лезли постоянно на Коннора Макдэвида, лучшего игрока нашей команды. Такое поведение не должно сходить сопернику с рук, и за это надо расплачиваться. Раз Лемье сам предложил подраться, то я спокойно сказал ему: «Давай». До конца матча осталось минуты полторы, с результатом все уже было ясно, поэтому смело вписался в дело.

– Свои бои пересматриваете, может, отдельно к ним готовитесь?

– Драки не анализирую. Вообще без разницы — выиграл ее или проиграл. Главное — не обделаться и не показать, что ты испугался. Нет смысла как-то специально готовиться. Схватил соперника за свитер и машешь кулаком куда попало. Вот и все, – сказал форвард «Ойлерс».

Костин подрался с Маруном в матче «Эдмонтон» – «Тампа». У него 43 минуты штрафа в 31 игре сезона при 3 боях