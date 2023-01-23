Костин о драках: «Главное – не обделаться и не показать, что ты испугался. Схватил соперника за свитер и машешь кулаком куда попало»

Теги драки Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Зак Кэссиан Брендан Лемье Клим Костин Хоккей

Клим Костин высказался о своих драках в НХЛ

– Из вас в «Эдмонтоне» лепят тафгая или каждая драка стала делом случая?

– Кэссиан ударил меня в спину клюшкой — надо было за себя постоять. А с Лемье я драки не искал. Он ко мне на вбрасывании стал приставить. Говорит: «Ты драку, что ли, ищешь?»

– А вы ему в ответ?

– «Хочу просто в хоккей поиграть». Но хоккеисты «Лос-Анджелеса» лезли постоянно на Коннора Макдэвида, лучшего игрока нашей команды. Такое поведение не должно сходить сопернику с рук, и за это надо расплачиваться. Раз Лемье сам предложил подраться, то я спокойно сказал ему: «Давай». До конца матча осталось минуты полторы, с результатом все уже было ясно, поэтому смело вписался в дело.

– Свои бои пересматриваете, может, отдельно к ним готовитесь?

– Драки не анализирую. Вообще без разницы — выиграл ее или проиграл. Главное — не обделаться и не показать, что ты испугался. Нет смысла как-то специально готовиться. Схватил соперника за свитер и машешь кулаком куда попало. Вот и все, – сказал форвард «Ойлерс». 

Костин подрался с Маруном в матче «Эдмонтон» – «Тампа». У него 43 минуты штрафа в 31 игре сезона при 3 боях

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петр Бушинский
Ответ dosatuy
Главное прямые в лицо и голову не получать. А просто махать не вариант.
Главное - кулаком в шлем не зарядить - себе дороже будет. ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Так себе тактика, если честно)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ftw2002@yandex.ru
На мой взгляд, Клим достаточно техничный и интересный форвард, и у него еще достаточно желания и мотивации для дальнейшего профессионального роста. Не стоит размениваться по мелочам на сомнительные потасовки - канадцы в большинстве своем это делают лучше. Назаров тоже когда-то был неплохим и перспективным форвардом в Динамо, и во что он превратился в нхл? Клим, играй в хоккей! У тебя появился неплохой шанс проявить себя. Используй его по максимуму, оставь драки тем, кто не может или не хочет играть в хоккей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Поговорим о разном
Да, на словах у Клима вроде всё идеально. Но вот выписка из вью на Чемпе 21 января о драке с Маруном : "«Он легенда в Сент-Луисе. Мы немного поговорили на вбрасывании. Он трижды спросил у меня: «Ты уверен? Ты уверен? Ты уверен, что хочешь этого?» Я ответил ему: «Да, Пэт, я уверен», — приводит слова Костина журналист Джин Принсайп на своей странице. Патрик не хотел этой драки. И он более тяжелее. Но раз уж мальчиша захотел этого....... Хорошо, что пока у Клима всё проходит для него без серьёзных последствий. Но ещё раз скажу: ребята с хорошей статистикой, игрой и именем в серьёзных клубах - имеют больше возможностей долго играть и быть востребованными в клубах НХЛ. А всплески яркие и забываются быстро как новогодний фейерверк во дворе. Клим мне симпатичен по "молодёжке!. Желаю ему успехов в хоккее. Но не таких как у Назарова; Артюхина....... Овечкин много хитов делает. Но простых драк для развлечения публики у него мало. Поэтому может он и борется сейчас за большой рекорд?????
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1960лоцман
Тафгаи в прошлом веке до второй половины 70-х и правда были другими,они брали уроки у боксеров и борцов,и были заточены на нанесение серьезной травмы игроку. ,даже были смертельные случаи ( кто не знает может найти эту информацию в инете) ,но лично я читал уже об этом во второй половине 70-х без всякого инета. Кому интересно найдите историю того же Горди Хоу ,как он начинал и кем был по началу своей карьеры. Сейчас это уже далеко не то что было раньше и это правильно на мой взгляд)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свидетель из Мытищ
Кулаком он действительно в последней драке махал как попало, надо поработать над этим раз уж такая репутация, соперник посильнее накажет
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
Ну так, в принципе, не только в НХЛ )))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dosatuy
Главное прямые в лицо и голову не получать. А просто махать не вариант.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений
В авиации главное что? С таким подходом надо в Джетс
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Kovalev
Идеально
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДнепрЧемпион1983
молодчик, без понтов. респект
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iwer
Ага, главное не победа, а участие)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий