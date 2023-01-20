Костин подрался с Маруном в матче «Эдмонтон» – «Тампа». У него 43 минуты штрафа в 31 игре сезона при 3 боях

Теги драки Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Патрик Марун Клим Костин Хоккей

Клим Костин подрался с Патриком Маруном в матче «Эдмонтон» – «Тампа».

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Драка произошла сразу же после начала второго периода. В первом периоде Марун получил малый штраф за удар капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Форварды кратко переговорили перед стартовым вбрасыванием. 

Для 23-летнего россиянина этот бой стал третьим в текущем сезоне НХЛ. У него 43 минуты штрафа при 13 (9+4) очках в 31 матче. 

Сегодня Клим провел на льду 9 минут 19 секунд и отметился 2 силовыми приемами. 

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2 комментария

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nikozaryanov
Хорошо он Патрику сунул по щам той рукой, которой его держал, эффектно и дерзко получилось :)
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Поговорим о разном
Зря Клим делает акцент на драки. Ему надо в НХЛ контракт получше добыть. И призы тоже желательно. Игра хорошая всё равно ценится выше, а не другие факторы. Клим по статистике далеко от призов. А Маруська любимый при Кубках Стэнли!!!! ( хоть и уронил его однажды от усталости).
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