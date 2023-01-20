Костин подрался с Маруном в матче «Эдмонтон» – «Тампа». У него 43 минуты штрафа в 31 игре сезона при 3 боях

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«Ойлерс» обыграли «Лайтнинг» (5:3) в матче регулярного чемпионата .

Драка произошла сразу же после начала второго периода. В первом периоде Марун получил малый штраф за удар капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Форварды кратко переговорили перед стартовым вбрасыванием.

Для 23-летнего россиянина этот бой стал третьим в текущем сезоне НХЛ. У него 43 минуты штрафа при 13 (9+4) очках в 31 матче.

Сегодня Клим провел на льду 9 минут 19 секунд и отметился 2 силовыми приемами.