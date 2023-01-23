«Ак Барс» близок к подписанию нового контракта с Кириллом Петровым на 2 года (Metaratings)

Теги Ак Барс Кирилл Петров КХЛ Хоккей

«Ак Барс» близок к подписанию нового контракта с Кириллом Петровым на 2 года.

Нынешнее соглашение форварда действует до 30 апреля 2023 года.

32-летний игрок вернулся в казанский клуб в 2019 году. 

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 13 (8+5) очков в 45 матчах при полезности «минус 7». 

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9 комментариев

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Серый
Ну зачем???
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ilya1809
Ответ Человек Разумный
А эти ""таранные проходы по бортам"" тоже кто-то должен делать!!! Он молодец--делает свою работу... Не всем же стоять возле дальней штанги и ждать передачу.
Ну вот прям без таранных проходов никак да? Как другие комманды выживают не понятно.
ВОобще таранными их называют не потмоу что они кого то таранят, а из за того что бездумнно катит вперед, как борт сломать хочет.Я прям знаю его классический прием, такой же как "точка Морозова" или "офис Овечкина"."Забег Петрова", получает удобную шайбу, раскатившись предварительно, залетает чаще всего по левому борту,летит к воротам , заежает за них, и.....не поверите едет на выход из зоны уже у правого борта, если бы можно было, он бы и выезжал оттуда))
Ничего хорошего в этом забеге нет, просто это говорит о том что у Петрова мало опций зайти в зону, но это полбеды, у него мало опции что то придумать.Петров на секундочку играет в первом звене , уже полсезона. В первом блин звене и у него целых красивых 13 очков , и сотня шикарных фирменных забегов. За забеги конечно можно дать контракт, но за 13 очков в первом звене ,дают обычно не контракт, а кое что другое.
Петрову конечно удачи , и провести отличные сезоны, но он на уровне КХЛ конечно он скудноват даже а третьм звене
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zaeba
будем посмотреть
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Человек Разумный
Ответ barsik94
Жду его комментария))) Но на самом деле, если продлевать, то только с понижением зп. От него, кроме таранных проходов по бортам, пока ничего нет
А эти ""таранные проходы по бортам"" тоже кто-то должен делать!!! Он молодец--делает свою работу... Не всем же стоять возле дальней штанги и ждать передачу.
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aigul76
srs прям жалко стало почему-то)))
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Dok.Polet
На два года ?! Главное почем раки? Киря конечно неплохой игрок, но есть вопросы к его стоимости и перед ПО.
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ЧакЧак
Танк
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barsik94
Ответ vladimiratm
SRS очень рад этой новости
Жду его комментария)))
Но на самом деле, если продлевать, то только с понижением зп. От него, кроме таранных проходов по бортам, пока ничего нет
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vladimiratm
SRS очень рад этой новости
+6
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