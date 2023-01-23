«Ак Барс» близок к подписанию нового контракта с Кириллом Петровым на 2 года (Metaratings)

« » близок к подписанию нового контракта с на 2 года.

Нынешнее соглашение форварда действует до 30 апреля 2023 года.

32-летний игрок вернулся в казанский клуб в 2019 году.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 13 (8+5) очков в 45 матчах при полезности «минус 7».