19-летний форвард «Витязя» Яровой о драфте НХЛ: «Парочка клубов уже разговаривала со мной. Я сейчас 53-й в рейтинге»

19-летний форвард « » высказался в преддверии драфта НХЛ.

— Следите за новостями по поводу ближайшего драфта НХЛ?

— Я видел рейтинги — мне их постоянно друзья скидывают, люди из молодежки «Витязя». Я сейчас 53-й в рейтинге. Драфт есть драфт. Жду его.

В прошлом году мог быть выбран на нем, но получилось так, что не задрафтовали меня. Посмотрим, что будет ближайшим летом. Быть задрафтованным интересно — это позволяет убедиться, что за мной следят за океаном.

— Клубы НХЛ связывались с вами, проводили преддрафтовые интервью?

— Да, парочка клубов уже разговаривала со мной. Были интервью со скаутами, которые спрашивали про мою жизнь, про школу, про мои цели, – сказал Яровой.

В 35 матчах сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Яровой набрал 16 (9+7) очков.