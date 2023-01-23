19-летний форвард «Витязя» Яровой о драфте НХЛ: «Парочка клубов уже разговаривала со мной. Я сейчас 53-й в рейтинге»

Теги Витязь драфт НХЛ КХЛ Станислав Яровой Хоккей

19-летний форвард «Витязя» Станислав Яровой высказался в преддверии драфта НХЛ.

— Следите за новостями по поводу ближайшего драфта НХЛ?

— Я видел рейтинги — мне их постоянно друзья скидывают, люди из молодежки «Витязя». Я сейчас 53-й в рейтинге. Драфт есть драфт. Жду его.

В прошлом году мог быть выбран на нем, но получилось так, что не задрафтовали меня. Посмотрим, что будет ближайшим летом. Быть задрафтованным интересно — это позволяет убедиться, что за мной следят за океаном.

— Клубы НХЛ связывались с вами, проводили преддрафтовые интервью?

— Да, парочка клубов уже разговаривала со мной. Были интервью со скаутами, которые спрашивали про мою жизнь, про школу, про мои цели, – сказал Яровой.

В 35 матчах сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Яровой набрал 16 (9+7) очков.

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3 комментария

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Сергей Орлов
Ответ fil_spb
Яровой - открытие сезона лично для меня. Ярчайший игрок. Нарезки в МХЛ и раньше видел. Но он и в КХЛ творит будь здоров. Очень советую присмотреться и последить за ним. Так что в борьбе за ПО болею за Витязь и Ярового персонально.
Хороший парень, да.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fil_spb
Яровой - открытие сезона лично для меня. Ярчайший игрок. Нарезки в МХЛ и раньше видел. Но он и в КХЛ творит будь здоров. Очень советую присмотреться и последить за ним. Так что в борьбе за ПО болею за Витязь и Ярового персонально.
+7
0
+7
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Darkhan Darkhan
Наоборот свобода выбора клуба будучи незадрафтованным это кайф
0
0
0
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