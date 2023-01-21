У Пачиоретти новый разрыв ахилла. Форвард «Каролины» пропустил половину сезона после операции на этом сухожилии
У Макса Пачиоретти новый разрыв ахилла, ранее он пропустил половину сезона по этой причине.
«Каролина» поместила 34-летнего нападающего в список травмированных. Он получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2) – без какого-либо контакта.
Ранее Пачиоретти пропустил половину регулярного чемпионата из-за операции на этом же сухожилии.
Матч против «Уайлд» (5:2) стал для Пачиоретти 5-м в сезоне. В активе форварда 3 заброшенные шайбы.
Этот сезон – последний по текущему контракту американца с кэпхитом 7 миллионов долларов.
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