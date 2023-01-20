Пачиоретти получил травму ноги в матче с «Миннесотой». Форвард «Каролины» пропустил половину сезона после операции на ахилле

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Форвард «Каролины» Макс Пачиоретти получил травму ноги в матче с «Миннесотой». 

34-летний нападающий, выменянный клубом у «Вегаса» в межсезонье, пропустил половину регулярного чемпионата из-за операции на ахилловом сухожилии.

«Ситуация выглядит не очень хорошо. Надеюсь, все не так плохо, как мы думаем, но сейчас я не слишком оптимистичен», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор после игры. 

Сегодняшний матч против «Уайлд» (5:2) стал для Пачиоретти 5-м в сезоне. В активе форварда 3 заброшенные шайбы. 

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