Пачиоретти получил травму ноги в матче с «Миннесотой». Форвард «Каролины» пропустил половину сезона после операции на ахилле

Форвард «Каролины» получил травму ноги в матче с «Миннесотой».

34-летний нападающий, выменянный клубом у «Вегаса» в межсезонье, пропустил половину регулярного чемпионата из-за операции на ахилловом сухожилии.

«Ситуация выглядит не очень хорошо. Надеюсь, все не так плохо, как мы думаем, но сейчас я не слишком оптимистичен», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор после игры.

Сегодняшний матч против «Уайлд» (5:2) стал для Пачиоретти 5-м в сезоне. В активе форварда 3 заброшенные шайбы.