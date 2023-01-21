Панин о 2:5 от «Нефтехимика»: «Салават» встрепенулся в 3-м периоде, но было тяжело догнать. Нам не хватает в завершении»

оценил поражение «Салавата Юлаева» от « » (2:5).

«Соперник превзошел нас в желании ловить на себя шайбу, вылезти на ворота, выигрывать единоборства. В третьем периоде мы встрепенулись, но счет был такой, что нам было тяжело догнать.

Можно ли найти плюсы в таком матче? Во втором периоде вышли совершенно другими. Тяжело получать 0:3. Где-то нам не хватает в завершении, быть хладнокровнее, а где-то – более агрессивными. В любом случае есть разбор, где нам показывают, что мы делали хорошо, а что плохо.

Мое состояние после повреждения близко к оптимальному. Думаю, втягиваюсь в игру», – сказал защитник « ».