Панин о 2:5 от «Нефтехимика»: «Салават» встрепенулся в 3-м периоде, но было тяжело догнать. Нам не хватает в завершении»
Григорий Панин оценил поражение «Салавата Юлаева» от «Нефтехимика» (2:5).
«Соперник превзошел нас в желании ловить на себя шайбу, вылезти на ворота, выигрывать единоборства. В третьем периоде мы встрепенулись, но счет был такой, что нам было тяжело догнать.
Можно ли найти плюсы в таком матче? Во втором периоде вышли совершенно другими. Тяжело получать 0:3. Где-то нам не хватает в завершении, быть хладнокровнее, а где-то – более агрессивными. В любом случае есть разбор, где нам показывают, что мы делали хорошо, а что плохо.
Мое состояние после повреждения близко к оптимальному. Думаю, втягиваюсь в игру», – сказал защитник «Салавата Юлаева».
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