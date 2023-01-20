Сушинский о Проворове и ЛГБТ: «Думаю, 99% игроков эти сообщества не поддерживают, но вышли на лед. Когда я играл в НХЛ, «радужных» не было слышно и видно»

отреагировал на отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Вы хотите знать, поддержу я Проворова или нет? Конечно, поддержу. Зачем это пропагандировать человеку, который нормальный? Никто не запрещает все эти дела. Но зачем их продвигать? Вот это меня беспокоит. Живи и живи, если ты особенный. Никто их не трогает. Зачем они лезут к другим с этой темой?

– А как же дисциплина команды, корпоративная этика?

– Какая корпоративная этика! Я думаю, там 99 процентов игроков эти сообщества не поддерживают, но вышли на лед.

– Не каждый решился на такой шаг, как Проворов.

– Молодец, что решился. Есть что обсудить теперь вам, журналистам. Сидели без работы, а сейчас сколько комментариев сразу можно взять?

– Если бы вас попросили поддержать ЛГБТ с клюшкой в руках, как поступили бы?

– Точно так же. Проворов здраво все объяснил журналистам: у меня свое видение, почему я должен это пропагандировать? Свобода слова и мнений. Правда, когда я играл в , этих «радужных» людей не было слышно и видно. А сейчас почему-то про них вспомнили, – сказал бывший нападающий сборной России.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ