Первый тренер Проворова: «Мы русские люди, православные. Ванька показал пример другим, как нужно защищать свою позицию»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Андрей Емелин религия Хоккей

Первый тренер Ивана Проворова отреагировал на отказ игрока надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Конечно, я поддерживаю его поступок, мы русские люди, православные. Да и Ванька всегда с характером был, отстаивал свое мнение.

Он показал пример другим, как нужно защищать свою позицию. Он был капитаном у нас, учился всегда на отлично, все упражнения выполнял и другим показывал», – сказал Андрей Емелин.

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2 комментария

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Eduard Rastryopin
Это как в анекдоте где американец говорит,что он свободно может критиковать своего президента,а русский ему отвечает - я тоже могу свободно твоего президента критиковать.
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Joe Rage
Ванька, православие, пример... Столько скреп в нескольких словах, аж с ног сносит от их запаха)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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