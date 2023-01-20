Первый тренер Проворова: «Мы русские люди, православные. Ванька показал пример другим, как нужно защищать свою позицию»

Первый тренер отреагировал на отказ игрока надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Конечно, я поддерживаю его поступок, мы русские люди, православные. Да и Ванька всегда с характером был, отстаивал свое мнение.

Он показал пример другим, как нужно защищать свою позицию. Он был капитаном у нас, учился всегда на отлично, все упражнения выполнял и другим показывал», – сказал Андрей Емелин.

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