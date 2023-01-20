Первый тренер Проворова: «Мы русские люди, православные. Ванька показал пример другим, как нужно защищать свою позицию»
Первый тренер Ивана Проворова отреагировал на отказ игрока надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Конечно, я поддерживаю его поступок, мы русские люди, православные. Да и Ванька всегда с характером был, отстаивал свое мнение.
Он показал пример другим, как нужно защищать свою позицию. Он был капитаном у нас, учился всегда на отлично, все упражнения выполнял и другим показывал», – сказал Андрей Емелин.
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