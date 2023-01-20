Кожевников о ситуации с Проворовым: «Любителей «голубого огонька» уже и в Европе рекламируют. Год назад в КХЛ предложили отказаться от женских групп поддержки, это был звоночек»
Александр Кожевников высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
– Вчера и сегодня весь день звонят журналисты, вопрос один – Проворов и пропуск им тренировки. Никому не отказал в интервью, как говорится, всем миром российского защитника поддержали.
Другое дело, одноклубники и сама «Филадельфия». Быть «белой вороной» всегда тяжело, думаю, многие хоккеисты клуба хотели бы последовать его примеру, но побоялись. Теперь возможны косые взгляды.
– Как будет развиваться эта история?
– Сейчас никто Проворова трогать не будет, слишком горячая тема. Но я не случайно сказал про клуб – не удивлюсь, если чуть позже игроку эту ситуацию припомнят. Так что очень важно не допускать ошибок на льду, чтобы не давать поводов для критики и каких-то санкций.
Но меня в этой ситуации волнует и другое.
– Что?
– Все эти вещи постепенно будут перекидываться и на европейский хоккей, любителей «голубого огонька» уже рекламируют и в Европе. Помнится, год назад кто-то в КХЛ уже предложил отказаться от женских групп поддержки, это был первый звоночек, но мы его тактично заглушили.
Думаю, если бы не все события последних лет, эта агрессия пришла бы и в КХЛ. Тем более желающих все передрать из НХЛ у нас по-прежнему много, – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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Его игровые свитера раскупают: они практически распроданы (статус магазина - almost gone) Везде остался только самый маленький размер (XS). А по ТВ его назвали ни много ни мало героем.
Где об этом новость