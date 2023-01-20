Кожевников о ситуации с Проворовым: «Любителей «голубого огонька» уже и в Европе рекламируют. Год назад в КХЛ предложили отказаться от женских групп поддержки, это был звоночек»

высказался об отказе надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Вчера и сегодня весь день звонят журналисты, вопрос один – Проворов и пропуск им тренировки. Никому не отказал в интервью, как говорится, всем миром российского защитника поддержали.

Другое дело, одноклубники и сама « ». Быть «белой вороной» всегда тяжело, думаю, многие хоккеисты клуба хотели бы последовать его примеру, но побоялись. Теперь возможны косые взгляды.

– Как будет развиваться эта история?

– Сейчас никто Проворова трогать не будет, слишком горячая тема. Но я не случайно сказал про клуб – не удивлюсь, если чуть позже игроку эту ситуацию припомнят. Так что очень важно не допускать ошибок на льду, чтобы не давать поводов для критики и каких-то санкций.

Но меня в этой ситуации волнует и другое.

– Что?

– Все эти вещи постепенно будут перекидываться и на европейский хоккей, любителей «голубого огонька» уже рекламируют и в Европе. Помнится, год назад кто-то в КХЛ уже предложил отказаться от женских групп поддержки, это был первый звоночек, но мы его тактично заглушили.

Думаю, если бы не все события последних лет, эта агрессия пришла бы и в КХЛ. Тем более желающих все передрать из у нас по-прежнему много, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Красотки, которых мы больше не увидим в КХЛ. «Ак Барс» отказался от группы поддержки

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ