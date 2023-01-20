Кожевников о ситуации с Проворовым: «Любителей «голубого огонька» уже и в Европе рекламируют. Год назад в КХЛ предложили отказаться от женских групп поддержки, это был звоночек»

Теги Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Александр Кожевников высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Вчера и сегодня весь день звонят журналисты, вопрос один – Проворов и пропуск им тренировки. Никому не отказал в интервью, как говорится, всем миром российского защитника поддержали.

Другое дело, одноклубники и сама «Филадельфия». Быть «белой вороной» всегда тяжело, думаю, многие хоккеисты клуба хотели бы последовать его примеру, но побоялись. Теперь возможны косые взгляды.

– Как будет развиваться эта история?

– Сейчас никто Проворова трогать не будет, слишком горячая тема. Но я не случайно сказал про клуб – не удивлюсь, если чуть позже игроку эту ситуацию припомнят. Так что очень важно не допускать ошибок на льду, чтобы не давать поводов для критики и каких-то санкций.

Но меня в этой ситуации волнует и другое.

– Что?

– Все эти вещи постепенно будут перекидываться и на европейский хоккей, любителей «голубого огонька» уже рекламируют и в Европе. Помнится, год назад кто-то в КХЛ уже предложил отказаться от женских групп поддержки, это был первый звоночек, но мы его тактично заглушили.

Думаю, если бы не все события последних лет, эта агрессия пришла бы и в КХЛ. Тем более желающих все передрать из НХЛ у нас по-прежнему много, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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15 комментариев

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Дмитрий Гультяев
Невозможно просматривать спортс. ру. Половина новостей забита высказываниями деятелей по этому судьбоносному вопросу. Некоторым, одного высказывания мало и они спешат дополнить своё мнение очередными высказываниями по поводу ужасающих перспектив Европы и Америки.
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RomvB
Викторыч героически отстоял девчёнок в юбчонках ... )
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jxmazefan
Ответ Павел Мельников
Если отказаться от женщин из групп поддержки, их заменят любители голубого огонька, такая у Кожевникова логика? Или сразу солдаты НАТО?
Ну в НБА вместо черлидерш полуголые мужики танцуют на некоторых аренах
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Александр Невский
Ответ Дмитрий
А тем временем Проворов зарабатывает доллары, чтобы заплатить налоги, чтобы можно было сделать хаймерс и пульнуть им в десяток другой рос. слесарей, водил, монтажников и тд
Димка ты как Зеленский будешь нашим шутом .
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Александр Невский
Отказались от женских групп поддержки Акбарс убирайте этот клуб из КХЛ .
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e1ther - e1ther
Ответ Дмитрий
А тем временем Проворов зарабатывает доллары, чтобы заплатить налоги, чтобы можно было сделать хаймерс и пульнуть им в десяток другой рос. слесарей, водил, монтажников и тд
естественно,милитари джейн ,мать её)балбес)
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Дмитрий
А тем временем Проворов зарабатывает доллары, чтобы заплатить налоги, чтобы можно было сделать хаймерс и пульнуть им в десяток другой рос. слесарей, водил, монтажников и тд
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Melnikov1968
Весь день звонят??? Трудно в это поверить:)
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e1ther - e1ther
Шли третьи сутки,на спортсе до сих пор в шоке от поступка))
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Onion
Мужские группы поддержки я бы глянул...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimslav
▪️Русский хоккеист становится звездой в США из-за отказа поддержать ЛГБТ .

Его игровые свитера раскупают: они практически распроданы (статус магазина - almost gone) Везде остался только самый маленький размер (XS). А по ТВ его назвали ни много ни мало героем.

Где об этом новость
+1
-2
-1
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*BG*
По поводу отказа от женских групп поддержки. Если это и был звоночек, то он точно никак не связан с лгбт.
+5
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Павел Мельников
Если отказаться от женщин из групп поддержки, их заменят любители голубого огонька, такая у Кожевникова логика? Или сразу солдаты НАТО?
+13
-5
+8
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Антон
Да задолбали вы уже. Вот нашли тему оттоптаться, да ещё и по нескольку раз. Все такие высокоморальные специалисты. Может хватит уже.
+5
-5
0
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Bartez1986
Вчера и сегодня весь день звонят журналисты - некогда до КБ сбегать, - пожаловался эксперт
+17
-2
+15
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