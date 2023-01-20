Делегация Ассоциации развития хоккея исламских стран посетила Альметьевск

Ассоциация развития хоккея исламских стран посетила Альметьевск.

18 января представители спортивных федераций ознакомились с хоккейной инфраструктурой города.

В ходе ознакомительной поездки они посетили Центр хоккейной подготовки «Нефтяник» и дворец спорта «Юбилейный».

В общественном центре «Альмет» делегация осмотрела выставку музыкальных инструментов народов мира и ознакомилась с экспозицией научно-образовательного центра «Альметрика».

Напомним, с 14 по 17 января в Казани проходил турнир по хоккею среди исламских стран. В рамках соревнований была учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран. Президентом организации был избран глава « » и Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов.

В состав Ассоциации развития хоккея исламских стран вошли федерации 13 стран: ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции, а также Федерация хоккея Республики Татарстан.