Третьяк о турнире среди исламских стран: «Наша главная задача, чтобы эти федерации имели возможность расширять географию хоккея. Мы будем помогать»

Владислав Третьяк поделился мыслями о турнире по хоккею среди исламских стран.

Турнир проходил в Казани с 14 по 17 января. В рамках соревнований была учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран.

«Считаю, очень здорово, что проходил такой турнир, тем более хоккей нас сегодня объединяет.

Люди приехали, посоревновались, наша главная задача, чтобы эти федерации имели возможность расширять географию хоккея, чтобы в хоккейную семью вливалось как можно больше разных стран. Естественно, мы будем помогать и тренерскими, и судейскими кадрами.

Спасибо Казани, гостеприимному Рустаму Нургалиевичу [Минниханову], которые организовали все на самом высоком уровне. Приехавшие команды никогда не играли на таком уровне, для них это был настоящий праздник», – сказал президент ФХР.

В турнире принимали участие хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Алжира, Марокко и Ливана. Татарстан представляли команда системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман республики.