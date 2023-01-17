Игроки «Адмирала» сыграют с осужденными и сотрудниками ГУФСИН. Матчи в колонии пройдут под девизом «Мы – разные, хоккей – один» при поддержке губернатора Приморья

Теги КХЛ любительский хоккей Адмирал Политика Хоккей

Хоккеисты «Адмирала» сыграют с осужденными и сотрудниками ГУФСИН.

Товарищеские матчи пройдут 22 января в Спасске-Дальнем.

«На территории колонии установлена хоккейная коробка. Участники активно тренируются перед матчем. Кроме того, у них будет специальная спортивная форма», – сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

Матчи пройдут под девизом «Мы – разные, хоккей – один» при инициативе начальника ГУФСИН Вадима Версткина и поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

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2 комментария

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Александр Невский
Когда будут военнопленные играть украинцы?
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-1
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Ыжык
А мэр будет играть? Во Владивостоке можно тройку из мэров собрать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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