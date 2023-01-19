Политолог Блохин о Проворове: «На его судьбе в США может быть поставлен крест. Мейнстрим нацелен на пропаганду ЛГБТ. Ценностей, которые в России вызывают отторжение»

Теги Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Политика Хоккей

Политолог Константин Блохин высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Скорее всего, на его судьбе там может быть поставлен крест. Весь мейнстрим, медиа, курс государства в целом нацелены на пропаганду ЛГБТ. Тех ценностей, которые в России вызывают отторжение.

Причем в итоге конкретно «получить по шапке» может не только Проворов, но и главный тренер, который его защитил», – сказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист.

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5 комментариев

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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Политолог-американист))) может вам пора политологов-руссистов заводить? Хотя зачем, у вас же скрепы, традиционные ценности, семьи крепкие и голова на месте! А политологи, которые матушку то критикуют, на колу все сидят! П-процветание!
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Maxim Vasnechov
О, новые эксперты на спортс-ру подъехали.
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Sonny Milano
Ответ xQcoW
Зачем тогда ехал в загнивающий запад, если знал, что там всякие законы защищающие права и о распространении пропаганды лгбт? Если свои ценности были превыше денег, то остался бы в России
У меня есть версия. Возможно, он ехал играть в хоккей?
+6
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Зачем тогда ехал в загнивающий запад, если знал, что там всякие законы защищающие права и о распространении пропаганды лгбт? Если свои ценности были превыше денег, то остался бы в России
+2
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonny Milano
Тортса не съедят, подавятся. Мужчина старой школы, понимать надо.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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