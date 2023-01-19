Политолог Блохин о Проворове: «На его судьбе в США может быть поставлен крест. Мейнстрим нацелен на пропаганду ЛГБТ. Ценностей, которые в России вызывают отторжение»
Политолог Константин Блохин высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Скорее всего, на его судьбе там может быть поставлен крест. Весь мейнстрим, медиа, курс государства в целом нацелены на пропаганду ЛГБТ. Тех ценностей, которые в России вызывают отторжение.
Причем в итоге конкретно «получить по шапке» может не только Проворов, но и главный тренер, который его защитил», – сказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист.
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