Ларионов о победе над «Локомотивом»: «Трудно описать, что произошло – все ждали чуда. Это не эйфория, но такие матчи остаются в памяти»
Игорь Ларионов поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» со счетом 3:2 в овертайме.
– Трудно описать то, что произошло. Нужно время, чтобы это осознать. Я не говорю, что это какая-то эйфория, но такие матчи остаются в памяти.
Соперника поздравляю с хорошей игрой. Это был типичный сложный матч против «Локомотива». Наших ребят поздравляю с очень важной и трудной победой.
Всех, кто были сегодня на арене, и кто смотрел матч у экранов – тоже с победой!
Спасибо ребятам, которые выдержали сложный экзамен, вытащили матч и забили красивый гол в овертайме.
– Казалось, после игры с «Динамо» уже трудно что-то придумать в плане эмоций. Особенно с такой командой, как «Локомотив». Вы второй раз снимаете вратаря и второй раз устраиваете шоу в концовке. В этом есть элемент фарта или это уверенность тренерского штаба, которая передается команде?
– И то, и другое. И фарт, и вера. Когда ты играешь такие матчи, где, будучи на волоске, удается проявить характер, терпение и мастерство. В такие моменты ты передаешь часть своего опыта и мастерства мальчишкам, потому что на льду решают они.
Ты понимаешь, насколько интересно, насколько сложно и насколько эмоционально проходят такие моменты в их карьере. И ты видишь две игры подряд потрясающую поддержку болельщиков: полный стадион и ни один человек не ушел – ни в этой игре, ни в прошлой!
Все ждали чуда. И в этом плане по ходу сезона ребята начинают понимать тот менталитет и тот настрой, а также то отношение к своей профессии, о которых мы говорили в начале сезона. Это все берет время.
То, что мы видели сегодня и в прошлом матче, говорит о том, что ребята будут играть до конца, что бы ни происходило.
Мы приучаем к тому, чтобы ребята стали профессионалами в большом понимании этого слова. Чтобы люди, приходящие на матч, получали массу эмоции и делились или дома со своими близкими.
Таким образом мы влюбляем в себя большую группу болельщиков и отправляем очень большой посыл всем, кто нас поддерживает и тем мальчишкам, которые мечтают быть хоккеистами. При счете 1:2 мы не сбились на индивидуальную игру. Мы сказали, что в одиночку матч не выиграть.
Командная игра всегда продолжается, и мы должны придерживаться того плана и того единства, которое нас характеризует.
Ребята все это выполнили, и это заслуживает огромного уважения. Блестящий результат для нашего коллектива и наших болельщиков, – сказал главный тренер «Торпедо».
«Торпедо» победило «Локомотив», отыгравшись на 58:08 при игре «6 на 5» и забив победный гол в овертайме. Кручинин набрал 2+1
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