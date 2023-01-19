«Торпедо» победило «Локомотив», отыгравшись на 58:08 при игре «6 на 5» и забив победный гол в овертайме. Кручинин набрал 2+1

Теги Локомотив Торпедо видео Игорь Ларионов КХЛ Алексей Кручинин Сергей Гончарук Хоккей

«Торпедо» проявило характер в матче против «Локомотива».

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла ярославский клуб (3:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу третьего периода нижегородцы уступали 1:2 и, находясь с пустыми воротами в формате «6 на 5», смогли сравнять счет на отметке 58:08 благодаря голу Сергея Гончарука, который перевел матч в овертайм.

В дополнительное время «Торпедо» одержало победу – решающая шайба на счету Алексея Кручинина, который оформил дубль и в общей сложности набрал 3 (2+1) очка в этой игре.

7 комментариев

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KSA1985
Молодцы Нижегородцы. Показали как можно и нужно обыгрывать соперника, который превосходит втрое по платежке. ТШ из Ярославля стоит задуматься над своей работой. Может что то нужно изменить??? Что то добавить!!! Ну нельзя всегда идти по одному пути -это примитивно и заранее читаемо
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Дядя Федор Макларен
Ответ Виталий Джураев
Не забиваешь ты-забьют тебе,при чем два раза!Закон спорта! Думаю Полунин ещё долго этот матч будет помнить,как страшный сон! А Никитин не скоро его выпустит в основном составе! Жаль...
Полунин не сядет на лавку. Никитин даже откровенные брёвна не присаживает.
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Виталий Джураев
Не забиваешь ты-забьют тебе,при чем два раза!Закон спорта!
Думаю Полунин ещё долго этот матч будет помнить,как страшный сон!
А Никитин не скоро его выпустит в основном составе!
Жаль...
+2
0
+2
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Dundee
Мужчины 🔥👊
+3
0
+3
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Матроскин52
Молодцы! Вытащили на характере! Ну и повезло немножко … 😜
+4
0
+4
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Алексей Никаноров
Не забиваешь ты, забивают тебе!
0
0
0
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ser7777
Красавцы!
+6
0
+6
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