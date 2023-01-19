«Торпедо» победило «Локомотив», отыгравшись на 58:08 при игре «6 на 5» и забив победный гол в овертайме. Кручинин набрал 2+1

«Торпедо» проявило характер в матче против « ».

Команда тренера обыграла ярославский клуб (3:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

По ходу третьего периода нижегородцы уступали 1:2 и, находясь с пустыми воротами в формате «6 на 5», смогли сравнять счет на отметке 58:08 благодаря голу , который перевел матч в овертайм.

В дополнительное время « » одержало победу – решающая шайба на счету , который оформил дубль и в общей сложности набрал 3 (2+1) очка в этой игре.