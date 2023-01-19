«Торпедо» победило «Локомотив», отыгравшись на 58:08 при игре «6 на 5» и забив победный гол в овертайме. Кручинин набрал 2+1
«Торпедо» проявило характер в матче против «Локомотива».
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла ярославский клуб (3:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу третьего периода нижегородцы уступали 1:2 и, находясь с пустыми воротами в формате «6 на 5», смогли сравнять счет на отметке 58:08 благодаря голу Сергея Гончарука, который перевел матч в овертайм.
В дополнительное время «Торпедо» одержало победу – решающая шайба на счету Алексея Кручинина, который оформил дубль и в общей сложности набрал 3 (2+1) очка в этой игре.
Думаю Полунин ещё долго этот матч будет помнить,как страшный сон!
А Никитин не скоро его выпустит в основном составе!
Жаль...