Кравчук об Овечкине: «Главная задача – не побить рекорд Гретцки, а выигрывать матчи и Кубок Стэнли. Личные достижения находятся позади»

Игорь Кравчук поделился мыслями о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (810), уступая лишь Гретцки (894).

– Такая результативность Александра Овечкина в этом сезоне вас не удивляет?

– Я просто рад за Александра, потому что он большой молодец.

– Уже начинают говорить, что рекорд Уэйна Гретцки не за горами…

– Эти 80 с лишним шайб еще надо забросить. И поверьте, с каждым годом забивать все сложнее и сложнее.

Саша готовится профессионально. Но, думаю, его главная задача – не побить рекорд, а выигрывать матчи и Кубок Стэнли. Личные достижения находятся позади.

– Вы считаете, что он сможет побить рекорд?

– Надеюсь. Я буду болеть за Александра, – сказал тренер ЦСКА.