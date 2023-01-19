Кравчук об Овечкине: «Главная задача – не побить рекорд Гретцки, а выигрывать матчи и Кубок Стэнли. Личные достижения находятся позади»

Теги ЦСКА Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ рекорды Игорь Кравчук Хоккей

Игорь Кравчук поделился мыслями о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (810), уступая лишь Гретцки (894).

– Такая результативность Александра Овечкина в этом сезоне вас не удивляет?

– Я просто рад за Александра, потому что он большой молодец.

– Уже начинают говорить, что рекорд Уэйна Гретцки не за горами…

– Эти 80 с лишним шайб еще надо забросить. И поверьте, с каждым годом забивать все сложнее и сложнее.

Саша готовится профессионально. Но, думаю, его главная задача – не побить рекорд, а выигрывать матчи и Кубок Стэнли. Личные достижения находятся позади.

– Вы считаете, что он сможет побить рекорд?

– Надеюсь. Я буду болеть за Александра, – сказал тренер ЦСКА.

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1 комментарий

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dosatuy
Что за бред. У него уже все это есть. Осталось только первое место по голам из достижимого. Ну про Олимпийское золото промолчу. Его наверняка как игрока не будет, может потом как управленца. Только это вроде в золотой клуб не засчитывается.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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