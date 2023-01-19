Флери об Овечкине: «Надеюсь, он доберется до Гретцки, он этого заслуживает»

Теги Вашингтон Миннесота Марк-Андре Флери Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Марк-Андре Флери высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в истории НХЛ (810), уступая лишь Гретцки (894).

Флери лидирует среди вратарей НХЛ по количеству шайб, пропущенных от Овечкина (25).

«Я думаю, что он этого заслуживает. Он делал это долгое время, последовательно каждый сезон, так что, надеюсь, он доберется до Гретцки.

Он никогда не сбавлял обороты. Он не пропускает игры. Каждый сезон он стабильно забивает голы, и его броски по-прежнему потрясающие», – сказал вратарь «Миннесоты».

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