Флери об Овечкине: «Надеюсь, он доберется до Гретцки, он этого заслуживает»

Марк-Андре Флери высказался о погоне за рекордом .

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в истории (810), уступая лишь Гретцки (894).

Флери лидирует среди вратарей НХЛ по количеству шайб, пропущенных от Овечкина (25).

«Я думаю, что он этого заслуживает. Он делал это долгое время, последовательно каждый сезон, так что, надеюсь, он доберется до Гретцки.

Он никогда не сбавлял обороты. Он не пропускает игры. Каждый сезон он стабильно забивает голы, и его броски по-прежнему потрясающие», – сказал вратарь «Миннесоты».