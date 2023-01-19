Кравчук про слова Гашека о россиянах: «Это его мнение. Наша задача – не реагировать. НХЛ – частная компания, которая сама решит, что ей делать»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Евгений Малкин Александр Овечкин Доминик Гашек НХЛ драфт НХЛ Кубок мира КХЛ Игорь Кравчук Хоккей

Игорь Кравчук прокомментировал высказывания Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.

– Это его мнение. Много кто что говорит. Наша задача – не реагировать на это. 

Российские ребята играют в НХЛ, чему я очень рад. Также лига продолжает драфтовать наших хоккеистов. НХЛ – это частная компания, которая сама решит, что ей делать.

– Неслучайно НХЛ перенесла Кубок мира? Это связно с российскими игроками?

– Конечно, им хотелось бы видеть россиян на Кубке мира. Такие звезды, как Овечкин, Малкин, – это лица лиги. В НХЛ это прекрасно понимают и поэтому ищут какой-то компромисс, – сказал тренер ЦСКА.

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1 комментарий

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old folk
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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