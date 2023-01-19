Кравчук про слова Гашека о россиянах: «Это его мнение. Наша задача – не реагировать. НХЛ – частная компания, которая сама решит, что ей делать»

Игорь Кравчук прокомментировал высказывания о россиянах в НХЛ.

– Это его мнение. Много кто что говорит. Наша задача – не реагировать на это.

Российские ребята играют в НХЛ, чему я очень рад. Также лига продолжает драфтовать наших хоккеистов. НХЛ – это частная компания, которая сама решит, что ей делать.

– Неслучайно НХЛ перенесла мира? Это связно с российскими игроками?

– Конечно, им хотелось бы видеть россиян на Кубке мира. Такие звезды, как , , – это лица лиги. В НХЛ это прекрасно понимают и поэтому ищут какой-то компромисс, – сказал тренер .