Кравчук про слова Гашека о россиянах: «Это его мнение. Наша задача – не реагировать. НХЛ – частная компания, которая сама решит, что ей делать»
Игорь Кравчук прокомментировал высказывания Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.
– Это его мнение. Много кто что говорит. Наша задача – не реагировать на это.
Российские ребята играют в НХЛ, чему я очень рад. Также лига продолжает драфтовать наших хоккеистов. НХЛ – это частная компания, которая сама решит, что ей делать.
– Неслучайно НХЛ перенесла Кубок мира? Это связно с российскими игроками?
– Конечно, им хотелось бы видеть россиян на Кубке мира. Такие звезды, как Овечкин, Малкин, – это лица лиги. В НХЛ это прекрасно понимают и поэтому ищут какой-то компромисс, – сказал тренер ЦСКА.
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