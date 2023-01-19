Поветкин об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Красавчик. В спорте вообще не надо никаких акций. До сих пор не могу понять, для чего это делается»

Теги Александр Поветкин Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Александр Поветкин высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Знаете, я могу сказать, что он красавчик. В спорте вообще не надо акций никаких делать, и, вообще, для чего это делается, я не могу понять до сих пор.

Вы знаете, спорт есть спорт», – сказал боксер.

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6 комментариев

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fedorbazaykin
Когда только у нас сами спортсмены откажутся от участия в каких-то политических акциях?
+4
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+4
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Павел Гаврош
Это делается для пропаганды.
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-1
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Osik92
Для Ивана это неприемлемо он делает что хочет... Где свобода выбора... Еще бы Хабиба попросили прорекламировать лгбт
0
-2
-2
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АРХАТ
Для привлечения ЛГБТ на трибуны + подписку покупали и прочее связанное с НХЛ.
Как никак 7% в США относят себя к ЛГБТ - так что с ними приходится считаться
+1
-1
0
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Under
Спорт вне политики.
Искусство вне политики.
Образование вне политики.
Вообще о политике лучше не думать, за вас подумают специально обученные люди, ваше дело галки куда надо в бланке ставить и налоги платить.
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+3
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VictorVallecano
Спасибо, очень интересно мнение язычника, часто получавшего по башке.
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-2
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