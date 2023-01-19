Поветкин об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Красавчик. В спорте вообще не надо никаких акций. До сих пор не могу понять, для чего это делается»
Александр Поветкин высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Знаете, я могу сказать, что он красавчик. В спорте вообще не надо акций никаких делать, и, вообще, для чего это делается, я не могу понять до сих пор.
Вы знаете, спорт есть спорт», – сказал боксер.
В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ
Как никак 7% в США относят себя к ЛГБТ - так что с ними приходится считаться
Искусство вне политики.
Образование вне политики.
Вообще о политике лучше не думать, за вас подумают специально обученные люди, ваше дело галки куда надо в бланке ставить и налоги платить.