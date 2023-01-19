Поветкин об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Красавчик. В спорте вообще не надо никаких акций. До сих пор не могу понять, для чего это делается»

Александр Поветкин высказался об отказе надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Знаете, я могу сказать, что он красавчик. В спорте вообще не надо акций никаких делать, и, вообще, для чего это делается, я не могу понять до сих пор.

Вы знаете, спорт есть спорт», – сказал боксер.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ