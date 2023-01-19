Митрополит Митрофан о Проворове: «Отстаивать ценности православия – долг христианина. Хочется верить, что спортсмены и дальше будут являть пример крепости духа»

Митрополит Митрофан высказался об отказе надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Отстаивать духовные ценности православия и веру своих предков – долг каждого христианина.

Беречь и защищать исторические традиции своего народа – долг вообще каждого россиянина независимо от конфессиональной принадлежности.

Хочется верить, что наши спортсмены и дальше будут являть пример крепости духа и достойного поведения в подобных ситуациях, требующих личного мужества», – сказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ