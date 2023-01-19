Митрополит Митрофан о Проворове: «Отстаивать ценности православия – долг христианина. Хочется верить, что спортсмены и дальше будут являть пример крепости духа»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ религия Хоккей

Митрополит Митрофан высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Отстаивать духовные ценности православия и веру своих предков – долг каждого христианина.

Беречь и защищать исторические традиции своего народа – долг вообще каждого россиянина независимо от конфессиональной принадлежности.

Хочется верить, что наши спортсмены и дальше будут являть пример крепости духа и достойного поведения в подобных ситуациях, требующих личного мужества», – сказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский.

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15 комментариев

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Melnikov1968
У них там ещё есть председатель Патриаршей комиссии по вопросам ФК и спорта? На все готовы, лишь бы ни хрена не делать.
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Under
Ответ Cbj Fan
Если католики реально верующее, сделают то, что сделал Проворов. Это касается и гомосексуалов, которые верующими католиками и гомо лобби называют, если по-русски, под..ми.
При чём тут Проворов вообще?
Гражданин митрополит дословно сказал: "Отстаивать духовные ценности православия и веру своих предков – долг каждого христианина."
Мой (риторический) вопрос ему: "Христиане-католики тоже должны отстаивать ценности православия?"
Или митрополит языком мелет, что кадилом?
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Антон Александров
Депутаты от ЛГБТ в Думе уже высказались. Теперь очередь священников-педофилов и иже с ними.
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Cube Litening C:68X
Ответ АРХАТ
Ждём когда выскажится батюшка деревни Красный Пахарь
Как протрезвеет,так сразу выскажется..😁
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Cbj Fan
Ответ Under
А если христианин католик?
Если католики реально верующее, сделают то, что сделал Проворов. Это касается и гомосексуалов, которые верующими католиками и гомо лобби называют, если по-русски, под..ми.
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R Kukhov
"Исторические традиции народа" - это попов, с колоколен, сбрасывать, или уже нет?
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Madcomposer
Ответ Proline
Как ни странно, эта история в России получилась гораздо более громкой и резонансной, чем в самой Америке. Хотя, казалось бы, какое нам нафиг дело...
Ну нет, там активно обсуждали это. Забавно, что если зайти в твиттер, там куча людей, которые им восхищаются и поддерживают.
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Madcomposer
О, новый персонаж)
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АРХАТ
Ждём когда выскажится батюшка деревни Красный Пахарь
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Maturmalai
Да, тут на спортсе уже выложили фото, где он отстаивает ценности православия в обнимку с почти голой американской девицей и собакой по имени Дрейк.
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Proline
Как ни странно, эта история в России получилась гораздо более громкой и резонансной, чем в самой Америке. Хотя, казалось бы, какое нам нафиг дело...
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Russ Ivan
Коротко и точно сказал митрополит...
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Under
А если христианин католик?
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Ебздрогыч
Интересно, а что по этому поводу думает нейромонах Феофан?
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frol92
Никогда бы не подумал, что скажу такое, но лучше бы Иван одел эту майку. Меньше вони было бы с обеих сторон 💩
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