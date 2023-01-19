Митрополит Митрофан о Проворове: «Отстаивать ценности православия – долг христианина. Хочется верить, что спортсмены и дальше будут являть пример крепости духа»
Митрополит Митрофан высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Отстаивать духовные ценности православия и веру своих предков – долг каждого христианина.
Беречь и защищать исторические традиции своего народа – долг вообще каждого россиянина независимо от конфессиональной принадлежности.
Хочется верить, что наши спортсмены и дальше будут являть пример крепости духа и достойного поведения в подобных ситуациях, требующих личного мужества», – сказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский.
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Гражданин митрополит дословно сказал: "Отстаивать духовные ценности православия и веру своих предков – долг каждого христианина."
Мой (риторический) вопрос ему: "Христиане-католики тоже должны отстаивать ценности православия?"
Или митрополит языком мелет, что кадилом?